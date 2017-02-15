Аэропорт Борисполь снизит аэропортовые сборы

Представлен проект положения о применении понижающих коэффициентов к аэропортовым сборам при выполнении регулярных полетов.

Международный аэропорт Борисполь представил проект положения о применении понижающих коэффициентов к аэропортовым сборам при выполнении регулярных полетов, сообщает ЦТС.

Как сообщил генеральный директор аэропорта Евгения Дыхне, аэропорт стремится расширить свою маршрутную сеть, поэтому вводит мотивационную программу для авиакомпаний, что впоследствии должно привести к существенному увеличению пассажиропотока, в том числе транзитного. "В ближайшие два года Борисполь хочет выглядеть так, как аэропорт Варшава, и мы хотим развить западное направление до такой же степени, как Варшава. Если у нас будет такой же прирост в 2017 году, как и в 2016 году, то мы достигнем рубежа в 10 млн пассажиров в год. Но вопрос в том, как? Мы заинтересованы в расширении рынка для аэропорта Борисполь", - отмечает Дыхне.

Документ будет направлен в Мининфраструктуры для рассмотрения, после чего должен быть подписан и вступит в силу. "Положение действует до 2021 года либо до момента, когда пассажиропоток аэропорта составит 20 млн пассажиров в год, в зависимости от того, что из этого наступит раньше", - сказано в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что МА Борисполь в 2016 году достиг максимальных показателей за всю историю своего существования.

ЛIГАБiзнесIнформ