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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • НАТО готовит модернизацию самолетов-разведчиков
    Опубликовано: 2017-02-15 13:30:43

    По информации агентства dpa, НАТО планирует модернизировать парк самолетов-разведчиков, базирующийся в немецком Гайленкирхене.
     
    НАТО готовит планы модернизации базирующегося в немецком Гайленкирхене близ Ахена (земля Северный Рейн-Вестфалия) парка самолетов раннего обнаружения и предупреждения АWАCS. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники.

    По его данным, министры обороны стран-членов Североатлантического альянса уже на этой неделе планируют распорядиться о разработке обновленной концепции, которая могла бы прийти на смену АВАКС.

    Предполагается, что к 2022 году будет представлена программа закупок новых самолетов-разведчиков, к 2035 году первые из них поступят на вооружение.

    На протяжении более чем 30 лет поставками техники для АWАCS занималась компания Boeing. Информацию о том, может ли эту роль теперь взять на себя ее конкурент Airbus, источник агентства dpa комментировать не стал, отметив, что "соответствующие решения будут приняты" в указанные сроки.

    Разведкомплексы АWАCS использовались, в частности, при поддержке международной коалиции в борьбе с "Исламским государством".

    Инф. delo.ua

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