Национальная телекомпания огласила тендеры на видеосъемку и трибуны для Евровидения-2017

Самые крупные тендеры по организации Евровидения в Киеве на данный момент — это видеосъемка и формирование сигнала для конкурса (35,4 млн грн) и конструкции зрительских трибун (24,2 млн грн).

Национальная общественная телерадиокомпания Украины, которая является организатором проведения конкурса "Евровидения-2017", объявила очередные тендеры.

Так, вчера в системе ProZorro было размещено объявление "Обеспечение видеосъемки и формирования телевизионного сигнала песенного конкурса Евровидение 2017". Ожидаемая стоимость тендера указана на уровне 35,4 млн грн.

Конечный срок подачи документов — 21 февраля. Подготовка к видеосъемке и монтаж оборудования должны начаться в начале апреля.

Следующий по размеру средств тендер был объявлен 10 февраля и касался услуг по подготовке и установке зрительских трибун для Евровидения-2017. В стоимости услуги указана сумма 24,2 млн грн.

Монтаж трибун в Международном выставочном центре, где пройдет Евровидение, запланировано на период конца марта — середины апреля.

Все эти процедуры проводятся с целью проведения предварительного отбора поставщиков услуг для дальнейшего применения переговорной процедуры закупки. Такая схема предусмотрена постановлением правительства "Некоторые вопросы закупки товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения подготовки и проведения в 2017 году песенного конкурса Евровидение".

Как отмечают в НОТУ, в тендерах могут принимать участие как украинские, так и иностранные компании, которые предоставляют соответствующие услуги.

Ранее сообщалось, что аренда помещения МВЦ под Евровидение обойдется в 35,1 млн грн.

Напомним, 13 февраля часть команды НОТУ, которая отвечала за подготовку и проведение конкурса Евровидение-2017, заявила, что больше не может продолжать свою работу из-за назначение Павла Грицака руководителем проекта.

Как сообщил один из исполнительных продюсеров проекта, который намеревается его покинуть, Александр Харебин, вторым фактором для недовольства части коллектива стало резкое увеличение бюджета песенного конкурса. Если раньше речь шла о 655 млн грн, то сейчас говорят о 855 млн грн.

Напомним, из госбюджета на проведение Евровидения планируют выделить около 455 млн грн. Кроме этого, Киев намерен вложить 200 млн грн.

Инф. delo.ua