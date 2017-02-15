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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как избежать рака груди
    Опубликовано: 2017-02-15 11:44:46

    Не существует единственного и универсального метода профилактики рака груди, однако сочетание разных подходов, поможет вам снизить риск заболевания. Вот некоторые факторы, влияющие на риск возникновения рака груди: 

     

    1. Прибавка веса. По данным исследований, прибавка веса после менопаузы повышает риск рака груди. Ученые считают, что все дело в гормоне эстрогене. Жировая ткань способствует циркуляции эстрогена в организме даже после того, как их перестали вырабатывать яичники, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

     

    2. Алкоголь. Риск рака груди повышается, если женщина регулярно употребляет алкоголь (даже несколько порций в неделю). Ученые не знают точной причины этого явления; возможно, алкоголь повышает уровень эстрогена или воздействует на карциногены. 

     

    3. Физическая активность. Занятия физкультурой снижают вероятность возникновения рака груди, а также вероятность рецидивов заболевания. Физическая активность благоприятно влияет на организм множеством способов, в том числе, способствуя снижению веса и снижая количество эстрогенов в ткани молочной железы. 

     

    4. Витамин D. Доказано, что витамин D защищает от некоторых видов рака, в том числе, от рака груди. 

     

    5. Прием гормональных препаратов. Эстрогены, циркулирующие в организме женщины в течение жизни, - фактор риска возникновения рака груди. У некоторых ученых есть сомнения по поводу безопасности гормональных контрацептивов и гормональной заместительной терапии после менопаузы. Прежде чем принимать эти препараты, обсудите вероятный риск со своим лечащим врачом. 

     

    6. Плотная ткань молочных желез. На плотность молочных желез влияют возраст и генетические факторы. Выявлять рак у женщин с плотными молочными железами помогает цифровая маммография. 

     

    7. Профилактическая химиотерапия. Антиэстрогеновые препараты тамоксифен и ралоксифен снижают заболеваемость раком груди у женщин из группы высокого риска. 

    randevucity.net

     

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