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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Какая зелень самая полезная
    Опубликовано: 2017-02-15 09:04:20

    Петрушка дейсвует как виагра, укроп помогает не портить воздух, а сельдерей успокаивает нервы 

     

    1. ПЕТРУШКА: 25 баллов 

     

    2. То, что корень петрушки по содержанию полезных веществ богаче зелени — миф. Все наоборот: корень уступает листьям почти по всем показателям. 

     

    3. 4 витамина: С, Е, В, бета-каротин. 8 минералов: кальций, магний, фосфор, калий, цинк, железо, фтор, селен. 5 вспомогательных групп веществ: эфирные масла, флавоноиды, гликозиды, терпены и инулин. 

     

    4. 8 эффектов 

    — Петрушка считается одним из лучших афродизиаков для мужчин. Эффект после приема «зеленой виагры» наступает на следующий день. 

    — По содержанию каротина (предшественника витамина А) петрушка — вторая после моркови, поэтому она полезна всем, у кого плохое зрение. 

    - Благодаря витаминам группы В и флавоноидам от петрушки снижается давление, поэтому отвар петрушки* – незаменим для гипертоников. 

    - Благодаря селену петрушка оказывает профилактическое противораковое действие. 

    - Петрушка обладает мочегонным действием, поэтому она пригодится тем, кто хочет снять отеки. 

    - Снижает уровень сахара в крови благодаря инулину. 

    - Маски из петрушки омолаживают, отбеливают и избавляют от веснушек кожу. ** 

    - Если ту же маску втирать в кожу головы, то она приостанавливает облысение. 

     

    5. Можно добавлять в салаты, по 50 г в день на человека (небольшой пучок). 

    *Отвар петрушки: залейте 50 г зелени петрушки 500 мл воды, кипятите 15 минут, затем процедите. Употребляйте по 100 г утром (выпьете вечером — будет бессонная ночь). 

    **Для маски зелень и корни петрушки мелко нарежьте и разотрите, чтобы выступил сок. Сок наносите на чистую кожу лица на 20 минут, затем смойте теплой водой, 3 раза в день, курс 10-14 дней. При облысении ежедневно в течение 3-4 недель втирайте сок в волосистую часть головы, оставив на 20 мин., после чего смыть теплой водой. 

     

    ! Употребление петрушки противопоказано людям с пониженным давлением. 

     

    1. УКРОП: 21 балл 

     

    2. Зелень растения (листья и стебли). 

     

    3. 8 Витаминов: С, В1, В2, Р, РР, бета-каротин, фолиевая кислота. 5 минералов: железо, калий, магний, кальций, фосфор. 1 вспомогательная группа веществ: эфирные масла. 

     

    4. 7 эффектов 

    - Главное предназначение укропа — устранять метеоризм, то есть усиленное газообразование в кишечнике. Особенно популярен у деток, в виде отвара. 

    - В народной медицине укроп успешно применяют при бессоннице. 

    - Усиливает лактацию у кормящих мам. 

    - Отвар травы укропа может быть полезен при таких заболеваниях, как гипертония, сердечно-сосудистая недостаточность, болезни печени и желчевыводящих путей. 

    - Отвар травы укропа используется также при лечении воспалительных заболеваний глаз - конъюнктивитов - для примочек. 

    - Целебное средство при головной боли. 

    - Укроп – народный «Алказельцер»: он отлично устраняет неприятный, в т.ч. алкогольный запах изо рта. 

     

    5. Как и петрушка, хорош в салатах (30-40 г в день на человека) и в виде отвара. Для его приготовления возьмите 3 ст. л. сухого измельченного сырья на 1 ст. горячей воды, кипятите 15 мин., охладите 45 мин., процедите, доведите объем до исходного. Принимайте по 1/2 стакана (детям при метеоризме — по 1 ч. л. ) 3 раза в день до еды. 

     

    *Противопоказание то же, что и у петрушки. 

     

    1. СЕЛЬДЕРЕЙ: 19 баллов 

     

    2. Корень растения. 

     

    3. 6 витаминов В1 и В2, С, Е, К, каротин. 6 минералов: калий, натрий, железо, марганец, цинк, фосфор. 3 вспомогательные вещества: эфирное масло, гликозид апиин, холин. 

     

    4. 4 эффекта 

    - Укрепляет сердечную мышцу. 

    - Благодаря диуретическому эффекту — снижает давление и снимает отеки. 

    - Выводит из организма избыток мочевой кислоты, поэтому полезен при подагре. 

    - Успокаивает нервы. 

    5. Корень сельдерея измельчают и добавляют в салаты, по 50 г в день на человека. Принимают и виде сока. Чтобы его получить, достаточно поместить 2 корня в соковыжималку. Принимать по 1-2 чайных ложек сока 3 раза в день за 30 минут до еды. 

     

    КАК ВЫБРАТЬ И СОХРАНИТЬ? 

     

    Выбирайте крепкую, неповрежденную зелень с яркой окраской. Чтобы она была свежей в течение нескольких дней, очистив ее, заверните в бумагу, а затем в полиэтиленовом пакете положите в холодильник. Можно также, слегка сбрызнув зелень водой, надуть полиэтиленовый пакет и туго перевязать (хранить также в холодильнике). Вымытый зеленый лук, как и другие зеленые овощи, хорошо сохраняется во влажной ткани. Непосредственное соприкосновение зелени с полиэтиленом нежелательно. Если зелень начала увядать, погрузите ее на полчаса в воду комнатной температуры. 

     

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