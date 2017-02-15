Какая зелень самая полезная

Петрушка дейсвует как виагра, укроп помогает не портить воздух, а сельдерей успокаивает нервы

1. ПЕТРУШКА: 25 баллов

2. То, что корень петрушки по содержанию полезных веществ богаче зелени — миф. Все наоборот: корень уступает листьям почти по всем показателям.

3. 4 витамина: С, Е, В, бета-каротин. 8 минералов: кальций, магний, фосфор, калий, цинк, железо, фтор, селен. 5 вспомогательных групп веществ: эфирные масла, флавоноиды, гликозиды, терпены и инулин.

4. 8 эффектов

— Петрушка считается одним из лучших афродизиаков для мужчин. Эффект после приема «зеленой виагры» наступает на следующий день.

— По содержанию каротина (предшественника витамина А) петрушка — вторая после моркови, поэтому она полезна всем, у кого плохое зрение.

- Благодаря витаминам группы В и флавоноидам от петрушки снижается давление, поэтому отвар петрушки* – незаменим для гипертоников.

- Благодаря селену петрушка оказывает профилактическое противораковое действие.

- Петрушка обладает мочегонным действием, поэтому она пригодится тем, кто хочет снять отеки.

- Снижает уровень сахара в крови благодаря инулину.

- Маски из петрушки омолаживают, отбеливают и избавляют от веснушек кожу. **

- Если ту же маску втирать в кожу головы, то она приостанавливает облысение.

5. Можно добавлять в салаты, по 50 г в день на человека (небольшой пучок).

*Отвар петрушки: залейте 50 г зелени петрушки 500 мл воды, кипятите 15 минут, затем процедите. Употребляйте по 100 г утром (выпьете вечером — будет бессонная ночь).

**Для маски зелень и корни петрушки мелко нарежьте и разотрите, чтобы выступил сок. Сок наносите на чистую кожу лица на 20 минут, затем смойте теплой водой, 3 раза в день, курс 10-14 дней. При облысении ежедневно в течение 3-4 недель втирайте сок в волосистую часть головы, оставив на 20 мин., после чего смыть теплой водой.

! Употребление петрушки противопоказано людям с пониженным давлением.

1. УКРОП: 21 балл

2. Зелень растения (листья и стебли).

3. 8 Витаминов: С, В1, В2, Р, РР, бета-каротин, фолиевая кислота. 5 минералов: железо, калий, магний, кальций, фосфор. 1 вспомогательная группа веществ: эфирные масла.

4. 7 эффектов

- Главное предназначение укропа — устранять метеоризм, то есть усиленное газообразование в кишечнике. Особенно популярен у деток, в виде отвара.

- В народной медицине укроп успешно применяют при бессоннице.

- Усиливает лактацию у кормящих мам.

- Отвар травы укропа может быть полезен при таких заболеваниях, как гипертония, сердечно-сосудистая недостаточность, болезни печени и желчевыводящих путей.

- Отвар травы укропа используется также при лечении воспалительных заболеваний глаз - конъюнктивитов - для примочек.

- Целебное средство при головной боли.

- Укроп – народный «Алказельцер»: он отлично устраняет неприятный, в т.ч. алкогольный запах изо рта.

5. Как и петрушка, хорош в салатах (30-40 г в день на человека) и в виде отвара. Для его приготовления возьмите 3 ст. л. сухого измельченного сырья на 1 ст. горячей воды, кипятите 15 мин., охладите 45 мин., процедите, доведите объем до исходного. Принимайте по 1/2 стакана (детям при метеоризме — по 1 ч. л. ) 3 раза в день до еды.

*Противопоказание то же, что и у петрушки.

1. СЕЛЬДЕРЕЙ: 19 баллов

2. Корень растения.

3. 6 витаминов В1 и В2, С, Е, К, каротин. 6 минералов: калий, натрий, железо, марганец, цинк, фосфор. 3 вспомогательные вещества: эфирное масло, гликозид апиин, холин.

4. 4 эффекта

- Укрепляет сердечную мышцу.

- Благодаря диуретическому эффекту — снижает давление и снимает отеки.

- Выводит из организма избыток мочевой кислоты, поэтому полезен при подагре.

- Успокаивает нервы.

5. Корень сельдерея измельчают и добавляют в салаты, по 50 г в день на человека. Принимают и виде сока. Чтобы его получить, достаточно поместить 2 корня в соковыжималку. Принимать по 1-2 чайных ложек сока 3 раза в день за 30 минут до еды.

КАК ВЫБРАТЬ И СОХРАНИТЬ?

Выбирайте крепкую, неповрежденную зелень с яркой окраской. Чтобы она была свежей в течение нескольких дней, очистив ее, заверните в бумагу, а затем в полиэтиленовом пакете положите в холодильник. Можно также, слегка сбрызнув зелень водой, надуть полиэтиленовый пакет и туго перевязать (хранить также в холодильнике). Вымытый зеленый лук, как и другие зеленые овощи, хорошо сохраняется во влажной ткани. Непосредственное соприкосновение зелени с полиэтиленом нежелательно. Если зелень начала увядать, погрузите ее на полчаса в воду комнатной температуры.

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