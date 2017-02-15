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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Повторный брак благотворно влияет на здоровье вдовцов
    Опубликовано: 2017-02-15 10:44:21

    По мнению шведских исследователей, повторный брак оказывает положительное влияние на психику и физическое здоровье людей, сообщает ВВС.

    Ученые из Салгренской Академии при Университете Готенбурга провели исследование, в ходе которого в течение нескольких лет наблюдали за 690 мужчинами, которые являлись вдовцами. Все добровольцы заполняли специальные анкеты, в которых они рассказывали, какие лекарства принимают. За время эксперимента часть участников вступили повторно в брак, а другие остались одинокими, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Эксперты выяснили, что одинокие мужчины чаще тех, кто вновь женился, принимали антидепрессанты и снотворные препараты. Лучше всего морально и физически чувствовали себя мужчины, которые женились спустя 4-5 лет после гибели первой супруги.

    medicinform.net

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