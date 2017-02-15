  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Концентрация на эмоциях поможет избавиться от депрессии
    Опубликовано: 2017-02-15 08:44:10

    Чтобы избавиться от хронической усталости, депрессии и болей, достаточно научиться концентрироваться на своих эмоциях, считают исследователи из университета Алабамы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели исследование, в котором приняли добровольное участие 73 человека в возрасте от 20 до 70 лет, страдающие хроническими болями, усталостью и депрессией. Одна группа испытуемых в течение 15 недель выполняла упражнения на концентрацию внимания – они тренировались в выражении разных эмоций и телесных переживаний, которые нужно было поставить под свой контроль.

    Эксперты в ходе эксперимента установили, что неконтролируемые эмоции приводят к различным болевым ощущениям, например, гнев провоцирует боли в сердце. В свою очередь, после курса сеансов показатели стресса и усталости снизились на 30%.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...