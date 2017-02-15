Концентрация на эмоциях поможет избавиться от депрессии

Чтобы избавиться от хронической усталости, депрессии и болей, достаточно научиться концентрироваться на своих эмоциях, считают исследователи из университета Алабамы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые провели исследование, в котором приняли добровольное участие 73 человека в возрасте от 20 до 70 лет, страдающие хроническими болями, усталостью и депрессией. Одна группа испытуемых в течение 15 недель выполняла упражнения на концентрацию внимания – они тренировались в выражении разных эмоций и телесных переживаний, которые нужно было поставить под свой контроль.

Эксперты в ходе эксперимента установили, что неконтролируемые эмоции приводят к различным болевым ощущениям, например, гнев провоцирует боли в сердце. В свою очередь, после курса сеансов показатели стресса и усталости снизились на 30%.

medicinform.net