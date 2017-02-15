Пестициды опасны для здоровья детей

Существует связь между пестицидами и воспалением легких, хрипами у детей, которые столкнулись с этими химикатами еще до рождения, сообщает Reuters.

Специалисты рассмотрели в своей работе соединение DDE. Это разложившаяся форма пестицида DDT, которая попадает в организм человека с едой или при вдыхании загрязненной пыли. Испанские исследователи выяснили, что внутриутробное влияние DDE повышает риск возникновения у ребенка пневмонии и бронхита.

В ходе эксперимента ученые взяли образцы крови у большой группы беременных испанок. Их интересовали показатели трех разных загрязняющих веществ. Позднее, когда детям исполнился год, исследователи поинтересовались наличием у них проблем с дыханием. Около 35% из 1342 детей перенесли воспаление легких. Причем, риск возникновения заболевания увеличивался по мере роста концентрации соединения DDE в крови матери.

Эксперты сообщили, что пестицид DDT широко использовался для уничтожения москитов, способных переносить малярию. Однако в 60-х он вызвал сомнения у экспертов (соединение в больших количествах вызывало тремор, судороги, рвоту, головные боли), и в 1973 году его запретили в Штатах. Но, к сожалению, продукты распада пестицида могут оставаться в окружающей среде сотни лет, пояснили исследователи.

medicinform.net