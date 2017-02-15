  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пестициды опасны для здоровья детей
    Опубликовано: 2017-02-15 07:24:23

    Существует связь между пестицидами и воспалением легких, хрипами у детей, которые столкнулись с этими химикатами еще до рождения, сообщает Reuters.

    Специалисты рассмотрели в своей работе соединение DDE. Это разложившаяся форма пестицида DDT, которая попадает в организм человека с едой или при вдыхании загрязненной пыли. Испанские исследователи выяснили, что внутриутробное влияние DDE повышает риск возникновения у ребенка пневмонии и бронхита.

    В ходе эксперимента ученые взяли образцы крови у большой группы беременных испанок. Их интересовали показатели трех разных загрязняющих веществ. Позднее, когда детям исполнился год, исследователи поинтересовались наличием у них проблем с дыханием. Около 35% из 1342 детей перенесли воспаление легких. Причем, риск возникновения заболевания увеличивался по мере роста концентрации соединения DDE в крови матери.

    Эксперты сообщили, что пестицид DDT широко использовался для уничтожения москитов, способных переносить малярию. Однако в 60-х он вызвал сомнения у экспертов (соединение в больших количествах вызывало тремор, судороги, рвоту, головные боли), и в 1973 году его запретили в Штатах. Но, к сожалению, продукты распада пестицида могут оставаться в окружающей среде сотни лет, пояснили исследователи.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...