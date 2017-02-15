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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Алкоголь повышает риск переломов костей
    Опубликовано: 2017-02-15 06:34:28

    Частое употребление спиртных напитков связано со снижением плотности костной ткани и повышением ее хрупкости, что значительно повышает риск возникновения переломов, сообщили американские исследователи.

    Ученые в ходе исследования установили, что алкоголь вызывает нарушения в генах, которые участвуют в формировании костей. По мере старения организм теряет костную массу, а алкоголь препятствует построению костной массы. Эксперимент на примере лабораторных грызунов показал, что у пьющих особей объем костной ткани на 15% ниже, чем у тех, кому не давали алкоголь.

    Эксперты выяснили, что около 300 генов, которые отвечают за формирование костей, пострадали у пьющих грызунов. Восстановление функций произошло только через месяц после отмены алкоголя, что в человеческом эквиваленте соответствует сроку в 3 года.

    medicinform.net

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