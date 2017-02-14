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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сладкое защищает от мигреней
    Опубликовано: 2017-02-14 15:44:53

    Строжайшие диеты и отказ от сладостей могут стать причиной возникновения мигреней, сообщили индийские диетологи

    В ходе исследования профессор Суниты Дубе выяснила, что мигрени могут возникать из-за нарушения гормонального фона, депрессий, стрессов, неправильного питания и при нарушениях сна. Однако, наиболее частой причиной возникновения внезапной мигрени являются строжайшие диеты и ограничение в потреблении калорий и сладостей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Эксперт пришла к выводу, что, соблюдая такие диеты, девушки снижают уровень сахара в крови настолько сильно, что у них возникают головные боли.

    Поэтому полностью лишать себя сладкого не нужно, дабы избежать сильнейших головных болей, от которых не так-то просто будет избавиться.

    medicinform.net

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