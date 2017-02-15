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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • На взлет: Украинские авиакомпании существенно увеличили пассажиропоток
    Опубликовано: 2017-02-15 10:00:25

    В январе 2017 года в сравнении с январем 2016 годом украинские авиакомпании увеличили пассажиропоток на 57,5% – до 676,5 тыс. пассажиров.

    Об этом сообщили в Государственной авиационной службы Украины.

    В том числе пассажиропоток на международном направлении в январе увеличился на 60,6% – до 608,2 тыс. человек.

    Пассажиропотоки в аэропортах Украины увеличились на 41,8% и составили 1 060 тыс. человек, в том числе в международном сообщении – на 43,4% до 921 тыс. человек.

    В январе украинскими авиакомпаниями выполнено 6,6 тыс. коммерческих рейсов (рост в сравнении с соответствующим периодом 2016 года – на 34,3%), в том числе международных – 5,6 тыс. рейсов (рост – на 35%).

    Напомним, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом украинские авиакомпании увеличили пассажиропоток на 31,2% до 8,274 млн пассажиров.

    Инф. finance.ua

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