Премьер надеется удвоить поступления в бюджет от таможни Опубликовано: Благодаря реформированию украинской таможни обеспечен рост поступлений на 18,3 млрд грн, и эту цифру можно увеличить в два раза. Об этом во время отчета о деятельности КМУ на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Мы начали делать первые шаги в наведении порядка в украинской таможне. Сегодня работы там еще очень и очень много. Но даже первый шаг, который мы делаем сегодня, для того, чтобы преодолеть коррупционную модель украинской таможни, которая формировалась десятилетиями, мы уже имеем очень мощный результат. Так только до планов, которые были утверждены в украинской таможни, мы обеспечили рост поступлений в 18,3 млрд грн. Представьте, что наш план сегодня состоит в том, чтобы мы полностью модернизировали, компьютеризировали, сделали внедрение всех современных технологий на таможенном оформлении. Мы можем увеличить эту цифру и в два раза, а это средства украинских военных, украинских пенсионеров, это средства, которые мы будем реинвестировать и реинвестируем в качество жизни украинских граждан ", - сказал он. Валерия Иванова Источник: УНН

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