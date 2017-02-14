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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Укрпочта станет ПАО 1 марта
    Опубликовано: 2017-02-14 15:30:03

    В Мининфраструктуры заявляют, что реорганизация государственного предприятия почтовой связи должна завершиться 1 марта этого год.

    Процесс реорганизации Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) Укрпочта в публичное акционерное общество будет завершен 1 марта 2017 года. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает УНИАН.

    Укрпочта начала корпоратизацию летом, и 1 марта - это меньше, чем через месяц - уже будет действовать Публичное акционерное общество Укрпочта с выдержкой всех процедур в соответствии с требованиями действующего законодательства", - сказал Лавренюк.

    В начале июля 2015 года правительственный комитет по вопросам развития инфраструктуры и экологической политики поддержал решение провести реорганизацию Укрпочты. С 1 июля 2016 года вступил в должность новый директор Укрпочты - Игорь Смилянский, назначенный правительством на эту должность в апреле по результатам кадрового конкурса. Ранее он сообщал, что корпоратизация госпредприятия будет завершена до августа 2017 года.

    Укрпочта входит в сферу управления Мининфраструктуры и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

    В 2015 году УГППС Укрпочта получило 53 млн грн прибыли - лучший результат за последние 15 лет. В 2014 году компания получила 4 млн грн убытков.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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