Укрзализныця отложила повышение тарифов на пассажирские перевозки

Глава Укрзализныци заявил, что решение о повышении тарифов будет принято только после улучшения сервиса для пассажиров.

Повышение тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки будет возможно только после улучшения уровня сервиса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель правления ПАО Укрзализныця Войцех Балчун.

Он отметил, что индексация тарифов на перевозки - жизненно важный вопрос для Укрзализныци, но очень раздражающий для грузоотправителей и пассажиров. Глава УЗ отметил, что тема повышения цен обсуждается на всех уровнях, но решение будет принято только после улучшения сервиса для пассажиров. "Пассажирские перевозки - это наша уникальная публичная миссия, которую никто другой, кроме нас, не способен обеспечить. Это большие возможности, но и большая ответственность. Дискутируем об индексации пассажирских тарифов в своем кругу, на правлении, при стратегической сессии с нашей пассажирской вертикалью, в высоких правительственных кабинетах. На сегодня склоняемся к следующей модели: сначала показываем реальные результаты улучшения сервиса для пассажиров, задействуем внутренние резервы для оптимизации работы пассажирского хозяйства, добиваемся от работников надлежащего отношения к своим обязанностям. И только потом возвращаемся к теме тарифов", - отметил Балчун.

Напомним, до этого глава УЗ заявлял, что решение о повышении тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки на 25% было принято в Мининфраструктуры и Минэкономразвития.

Ранее глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что стоимость тарифов на пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки пока не будет увеличена. По данным Мининфраструктуры, пока проект, предложенный Укрзализныцей относительно возможного повышения тарифов как на пассажирские, так и грузовые перевозки, проходит общественное обсуждение, которое продлится до 18 февраля.

В ноябре 2016 года Укрзализныця внесла на рассмотрение соответствующих министерств и ведомств вопросы индексации тарифов на пассажирские перевозки на 35%. Компания предложила индексировать тарифы в два этапа: в первом квартале и в четвертом каждый раз на 16%. По расчетам, изменение тарифа увеличит стоимость проезда в среднем лишь на 19,4%.

ЛIГАБiзнесIнформ