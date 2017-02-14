  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Укрзализныця отложила повышение тарифов на пассажирские перевозки
    Опубликовано: 2017-02-14 15:15:40

    Глава Укрзализныци заявил, что решение о повышении тарифов будет принято только после улучшения сервиса для пассажиров.

    Повышение тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки будет возможно только после улучшения уровня сервиса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель правления ПАО Укрзализныця Войцех Балчун.

    Он отметил, что индексация тарифов на перевозки - жизненно важный вопрос для Укрзализныци, но очень раздражающий для грузоотправителей и пассажиров. Глава УЗ отметил, что тема повышения цен обсуждается на всех уровнях, но решение будет принято только после улучшения сервиса для пассажиров. "Пассажирские перевозки - это наша уникальная публичная миссия, которую никто другой, кроме нас, не способен обеспечить. Это большие возможности, но и большая ответственность. Дискутируем об индексации пассажирских тарифов в своем кругу, на правлении, при стратегической сессии с нашей пассажирской вертикалью, в высоких правительственных кабинетах. На сегодня склоняемся к следующей модели: сначала показываем реальные результаты улучшения сервиса для пассажиров, задействуем внутренние резервы для оптимизации работы пассажирского хозяйства, добиваемся от работников надлежащего отношения к своим обязанностям. И только потом возвращаемся к теме тарифов", - отметил Балчун.

    Напомним, до этого глава УЗ заявлял, что решение о повышении тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки на 25% было принято в Мининфраструктуры и Минэкономразвития.

    Ранее глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что стоимость тарифов на пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки пока не будет увеличена. По данным Мининфраструктуры, пока проект, предложенный Укрзализныцей относительно возможного повышения тарифов как на пассажирские, так и грузовые перевозки, проходит общественное обсуждение, которое продлится до 18 февраля.

    В ноябре 2016 года Укрзализныця внесла на рассмотрение соответствующих министерств и ведомств вопросы индексации тарифов на пассажирские перевозки на 35%. Компания предложила индексировать тарифы в два этапа: в первом квартале и в четвертом каждый раз на 16%. По расчетам, изменение тарифа увеличит стоимость проезда в среднем лишь на 19,4%.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...