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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Alibaba судится с украинцем за право на торговую марку
    Опубликовано: 2017-02-14 15:00:26

    Гражданин Украины зарегистрировал ТМ ALIEXPRESS, совпадающую с торговой маркой крупнейшего мирового онлайн-ретейлера.

    Компания Алибаба Групп Холдинг Лимитед подала иск к украинцу Константину Величко, оспаривая право на торговую марку ALIEXPRESS. Как сообщает Первая Инстанция, определение об открытии дела и назначении дела к судебному рассмотрению вынес Соломенский суд Киева 10 января 2017 г.

    Сообщается, что китайцы в рамках защиты интеллектуальной собственности требуют лишить уроженца Мариуполя права использовать ТМ ALIEXPRESS. Заявителем выступает компания Алибаба Групп Холдинг Лимитед (Alibaba Group - китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции).

    Как оказалось, в декабре 2013 г. Госслужба интеллектуальной собственности выдала Константину Величко свидетельство на одноименную торговую марку, известную в мире как один из крупнейших онлайн-моллов.

    В судебном разбирательстве китайская компания намерена добиться признания торговой марки ALIEXPRESS хорошо известной, аннулировать свидетельство Украины № 180315 на соответствующий знак для товаров и услуг и обязать внести соответствующие изменения в госреестр Украины с последующей публикацией в официальном бюллетене Промышленная собственность. Рассмотрение дела назначено на 18 апреля 2017 г.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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