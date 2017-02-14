  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • На встрече с Трюдо Трамп отстаивал свою миграционную политику
    Опубликовано: 2017-02-14 14:15:39

    Во время встречи с премьером Канады, который выступает за открытость своей страны для мигрантов, Трамп отстаивал свою антимиграционную политику.

    Президент США Дональд Трамп защищал свою миграционную политику во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Вашингтоне. Об этом сообщает Радио Свобода.

    "Мы не можем впускать не тех людей", - заявил Трамп.

    Ранее Трюдо неоднократно заявлял об "открытости" Канады для мигрантов. В то время, как Трамп принял антимиграционный указ, запрещающий въезд в США гражданам семи мусульманских стран. Указ впоследствии был отменен судом.

    Во время совместной пресс-конференции президент США также подчеркнул, что его администрация будет корректировать торговые отношение США и Канады, в частности речь идет о зоне свободной торговли NAFTA.

    Как сообщалось ранее, во время первой встречи Трампа и Трюдо в Вашингтоне обсуждались вопросы торговли, обороны и миграции.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...