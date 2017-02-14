Уход за кожей детей

Кожа детей, особенно малышей по своему строению практически ничем не отличается от кожного покрова взрослого человека. Однако, при всем сходстве, детская кожа обладает целым рядом особенностей, требуя от родителей дополнительного внимания к его здоровью и гигиене.

Верхний слой кожи (эпидермис) у младенцев значительно более рыхлый, нежели у взрослых. Это снижает защитные свойства и прочность детской кожи. Кроме того, он в 1,5-2 раза тоньше из-за меньшего числа клеточных пластов.

Внутренний слой (дерма) у ребенка также немного отличается от взрослой кожи. Во-первых, он не очень хорошо защищен от ультрафиолетовой радиации – это предопределяется недостаточным функционированием клеток, вырабатывающих меланин. Во-вторых, зернистый слой дермы у детей развит очень слабо. Именно потому их кожа имеет розовый цвет и кажется “прозрачной” – зачастую у младенцев видна кровь, циркулирующая в капиллярах и просвечивающая через тонкий покров.

У детей гораздо выше вероятность появления кожных раздражений в местах трения или сдавливания, а также в участках возникновения инфекционно-воспалительных процессов. Эта особенность связана с тем, что граница между эпидермисом и дермой еще очень нечетко развита, и слои кожи относительно легко отделяются друг от друга.

Потовые железы у детей расположены гораздо плотнее, – их количество порой в шесть-семь раз превышает норму взрослого человека. “Теснота” расположения потовых желез приводит к их недоразвитию, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на терморегуляции кожи, усложняет поддержание водного баланса в тканях, снижает защитные свойства и в конечном итоге способствует развитию кожных инфекций и появлению потницы. Только к 7-летнему возрасту у детей устанавливается нормальное функционирование потовых желез.

Сальные железы грудных детей, наоборот, работают в достаточной степени – более того, функционируют они, как правило, с некоторым “запасом”. И это “излишество” порой приводит к целому ряду трудностей. Железы, расположенные на коже головы, могут способствовать образованию так называемых “молочных корок” в районе теменной области, а на коже лица – в области носа и расположенных рядом с ним участков – мелких кист.

В первые годы жизни кожа малышей остается очень тонкой и ранимой, склонной к нарушениям водного баланса. Она не так хорошо, как кожа взрослого человека, защищена от микробов и токсичных веществ. Это необходимо помнить родителям для правильного ухода за кожей своего ребенка.

Чтобы сохранить здоровой кожу малыша, необходимо постоянно поддерживать ее в сухом и чистом состоянии. При выборе косметических и лечебных средств по уходу за кожей ребенка всегда советуйтесь со специалистом. Препараты должны быть разработаны с учетом особых характеристик чувствительной кожи детей и произведены из самых надежных, чистых, соответствующим образом отобранных компонентов, прошедших строжайший контроль качества и специальные клинические испытания.

randevucity.net