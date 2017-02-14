1. Начинайте каждый день с полезного завтрака: каши из необработанных круп. Исследования показали, что, употребляя всего полчашки каши из зерна с высоким содержанием клетчатки каждый день, вы почувствуете себя более энергичной, активной и менее подверженной стрессу.

2. Принимайте контрастный душ. Сначала включите теплую воду, затем сделайте ее более прохладной, затем чуть погорячее, чем в начале процедуры, и – резко на прохладную, почти холодную струю. Голову старайтесь не намочить. Повторите пять или шесть раз, и, выйдя из душа, вы ощутите мощный прилив бодрости.

3. Почти у каждой четвертой женщины в нашей стране после 30-ти лет уровень железа в крови ниже нормы. А недостаточный уровень железа провоцирует анемию, вызывает усталость и раздражительность. Основной источник железа – мясо, но оно также содержится в зеленых овощах, сухофруктах, в бобовых, и обогащенных витаминами хлопьях для завтрака. Вегетарианцам стоит есть пищу, богатую витамином С и запивать еду апельсиновым соком, чтобы улучшить процесс усвоения железа.

4. Диетологи советуют есть рыбу, богатую жирными кислотами омега-3: семгу, скумбрию и сардины. Достаточное количество жирных кислот, содержащееся в пище, стимулирует мозхговое кровообращение, способствует активной умственной деятельности, а стало быть, позитивно влияет на ваш общий настрой.

5. Пейте больше воды. Два или три литра чистой негазированной воды в день поддержат ваши силы, придадут бодрости, к тому же очищают и увлажняют пищеварительную систему, тем самым помогая ощутить дополнительный прилив энергии.

6. Следите за осанкой, старайтесь выпрямлять спину. Ссутулившись, вы лишаете себя энергии из-за того, что в такой позе ваши связки и мускулы напряжены и мешают полноценной работе легких. Физиотерапевты утверждают, что правильная поза (расправленные плечи, прямая спина, гордая посадка головы, взгляд вперед) позволит легким получить больше кислорода.

7. Слушайте музыку почаще. Прослушивание любимых мелодий культивирует положительные эмоции, помогает снять стресс и уменьшить усталость.

8. Старайтесь бывать на свежем воздухе при любой возможности, даже если это недолгая прогулка до ближайшего магазина. Известно, что дневной свет увеличивает выработку серотонина в организме и тем самым благотворно влияет на наше настроение.

9. Вздремните днем, если есть такая возможность. Всего 30 минут дневного сна позволят вам сохранить работоспособность до самого вечера, а проспав час, вы почувствуете значительный прилив сил.

10. Старайтесь поддерживать свой кислотно-щелочной баланс в норме. Большое количество красного мяса, сыра и сладкого повышают уровень кислотности в желудке, из-за чего возникает ощущение упадка сил. Компенсируйте избыток кислот продуктами, богатыми щелочами: зелеными овощами, цитрусовыми, чечевицей и бобовыми. Сбалансированное питание само по себе – хороший источник энергии.

11. Ведите учет событий, доставляющих вам радость; можно составлять список приятных вещей, даже мелочей, случившихся с вами недавно. Напоминая себе о том, что в жизни столько хорошего, вы не только поднимете себе настроение, но и физически почувствуете себя гораздо бодрее.

12. Активизируйте кровообращение и лимфатическую систему. Мягкой щеткой или массажной перчаткой растирайте тело круговыми движениями, начиная с пяток и продвигаясь выше. Не массируйте раздраженные или поврежденные участки кожи.

13. Питайтесь регулярно. Долгие перерывы между приемами пищи провоцируют скачки уровня сахара в крови, а это означает дополнительные затраты энергии. Ешьте понемногу три раза в день, а в перерывах можете позволить себе перекусывать – орехами, семечками, яблоками, нежирным йогуртом или соком.

14. Напряжение в мышцах лишает человека сил. Для того чтобы снять напряжение с плеч и рук, проделайте следующее упражнение: соедините пальцы рук так, чтобы ладони были повернуты наружу, и потянитесь вперед, держа руки на уровне плеч. Постойте так 10 секунд, затем повторите 5-6 раз.

15. В моменты энергетического спада, попробуйте следующее вкусное тонизирующее «лекарство»: смешайте 280 мл обезжиренного молока, 150 грамм обезжиренного йогурта, один банан, 2 полных чайных ложки кунжутного масла и 1 чайную ложку меда, и посыпьте кедровыми орешками. В роли энергетического напитка, не только вкусного, но и полезного, можно использовать новую марку сока Diva, который называют «нектаром красоты»: в его составе экстракт зеленого чая, один из активнейших природных антиоксидантов, он нормализует обмен веществ и способствует замедлению процесса старения клеток кожи. Соки Diva также обогащены экстрактом женьшеня и провитамином А, которые служат энергетической подпиткой организма.

16. Поверхностное дыхание не способствует приливу сил. Устраивайте дыхательные тренировки - 2-3 минуты по нескольку раз в день: делайте ритмичные, неспешные глубокие вдохи, чтобы взыхаемый воздух достигал нижних дыхательных путей.

17. Ознакомьтесь с гликемическим индексом (ГИ) продуктов, которые вы едите – сейчас его нередко указывают на этикетках. Продукты с низким ГИ, например, бобовые, овсянка, семечки, орехи, макароны из муки грубого помола, фрукты и овощи медленно выделяют сахар, сохраняя его уровень в крови на одном уровне. Продукты с высоким ГИ - сахар, белый рис, хлеб и картофель – способсвуют быстрому выбросу сахара в кровь и временному всплеску энергии, который довольно скоро сопровождается ее спадом.

18. Наведите порядок на рабочем месте. Если вас окружает хаос, вы не сможете продуктивно работать и будете больше уставать.

19. Упражнение, которое придаст вам сил: лягте на правый бок, колени поднимите к животу. Возьмите поллитровую бутылку с водой или гантелю того же веса в левую руку и медленно вытяните ее вверх, немного согнув в локте, а затем, так же медленно, втяните назад. Повернитесь на другой бок и проделайте то же самое другой рукой. Повторите 6 раз.

20. Выключайте мобильный телефон время от времени. Если он у вас постоянно включен, вы доступны окружающим 24 часа в сутки. Включайте его только тогда, когда это действительно необходимо.

21. Увеличьте темп движений. Шагайте быстрее, взбегайте по лестнице, а не взбирайтесь на нее. Физическая нагрузка ускоряет кровообращение, улучшает подачу кислорода в мышцы и органы, и стимулирует выработку эндорфинов, которые придадут вам душевных сил.

22. Температура на вашем рабочем месте не должна быть слишком высокой или низкой, иначе вы будете все время чувствовать себя уставшей и сонной.

23. Проверьте, получаете ли вы достаточно магния. Он содержится в овощах, крупах, орехах, изюме и в хлебе из муки грубого помола. Магний необходим для формирования энзимов, которые преобразуют пищу в энергию. Каждая 10 женщина от 30 до 50 сегодня страдает от его недостатка.

24. Трезво оценивайте свои силы. Не хватайтесь одновременно за несколько дел и разбивайте объемные задачи на несколько маленьких. Ничто не отнимает энергию так быстро, как перегруженность большими проектами.

25. Коэнзим Q-10 – антиоксидант, который вырабатывается организмом и играет важную роль в превращении пищи в энергию. Хорошие источники коэнзима Q-10: брокколи, коричневый рис или макароны, скумбрия, сардины, орехи, соя и грубый хлеб. Магний можно принимать и как добавку, если нет возражений вашего врача (лучше, если в этой добвке будут масла для хорошего его усвоения организмом).

26. Слишком большое количество алкоголя и кофеина может послужить причиной бессонницы, а алкоголь сам по себе снижает уровень витаминов группы В, которые считаются энергетическими аккумуляторами. Пейте не больше одного-двух бокалов вина в день и сократите количество чая и кофе.

27. Отдохните от компьютера. Люди, проводящие много времени за компьютером, обычно перенапрягают глаза и плечи и быстро устают. Если же вы постоянно работаете за компьютером, каждый 30-40 минут делайте небольшие перерывы, во время который старайтесь размять плечи и руки.

28. Потратьте 20 минут на восстанавливающую аутотогенную тренировку:

- Найдите тихое место, сядьте как вам удобно, расстегните стягивающую одежду и закройте глаза.

- Сосредоточьтесь на дыхании, следите, чтобы оно было ровным и спокойным.

- Представьте, что вы сидите на траве у реки. Светит солнце, поют птицы, вы слушаете шепот воды.

- Опустите ноги в воду и поверните лицо к солнцу. Вы чувствуете, как усталость покидает вас, стекает по ногам в реку, а солнце наполняет вас энергией. Дышите глубоко, представляя, как жизненная сила вливается в ваше тело.

- Когда вы почувствуете себя лучше, постепенно вспоминайте, где вы находитесь на самом деле, и затем откройте глаза.

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