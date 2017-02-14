  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Переговоры Украины с МВФ о транше «продвигаются хорошо» - Лагард
    Опубликовано: 2017-02-14 12:00:03

    По словам директора-распорядителя МВФ, переговоры идут в правильном направлении и ряд ключевых вопросов уже урегулирован.

    Переговоры Международного валютного фонда с Украиной о выделении очередного транша $17,5-миллиардной кредитной программы продвигаются хорошо Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, передает Reuters.

    "Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулирован", - сказала она.

    "Нашей команде осталось решить несколько моментов с украинскими властями", - заявила Лагард.

    Однако, как отмечается, о подробностях директор-распорядитель не сообщила.

    13 февраля глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейская комиссия на протяжении следующих недель предоставит Украине €600 млн в рамках второго транша макрофинансовой помощи.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...