Скромность у женщин на подсознании

Оказывается, скромность, во все времена являющуюся главным оружием обольщения, женщины демонстрируют неумышленно.

Они её пускают в ход на подсознательном уровне, тем самым вынуждая мужчин проявлять по отношению к ним свои самые смелые чувства и доказывать свое превосходство перед другими поклонниками.

В этом уверены учёные из Флориды.

В ходе исследования с участием представителей нескольких наций они выяснили, что скромность и застенчивость позволяют дамам определить, насколько заботливым является мужчина. И что эти качества у женщин проявляются на подсознательном уровне. Психологи поясняют, что таким образом ведут себя не только дамы, но и животные в дикой природе, пишет eurolab.

health.sumy.ua