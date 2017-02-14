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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Скромность у женщин на подсознании
    Опубликовано: 2017-02-14 11:24:44

    Оказывается, скромность, во все времена являющуюся главным оружием обольщения, женщины демонстрируют неумышленно.

    Они её пускают в ход на подсознательном уровне, тем самым вынуждая мужчин проявлять по отношению к ним свои самые смелые чувства и доказывать свое превосходство перед другими поклонниками.
    В этом уверены учёные из Флориды.

    В ходе исследования с участием представителей нескольких наций они выяснили, что скромность и застенчивость позволяют дамам определить, насколько заботливым является мужчина. И что эти качества у женщин проявляются на подсознательном уровне. Психологи поясняют, что таким образом ведут себя не только дамы, но и животные в дикой природе, пишет eurolab.

    health.sumy.ua

     

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