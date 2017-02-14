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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сиденье у окна в самолете грозит инсультом
    Опубликовано: 2017-02-14 11:04:39

    Ученые утверждают, что пассажиры, занимающие в салоне самолета места у окон, рискуют своим здоровьем и даже жизнью. Соответственно, лучше всего садиться ближе к проходу.


    По данным исследователей, место у иллюминатора смертельно опасно: люди, которые любят в полете смотреть на облака, вдвое больше рискуют пострадать от тромбоэмболии - а она, как известно, зачастую приводит к летальному исходу. При этом риск инсульта в шесть раз выше у пассажиров с лишним весом. По статистике, чаще всего в полете происходит закупорка сосудов легких.


    Вероятность закупорки сосудов пропорциональна длительности перелета. Сотрудники Лейденского университета объясняют: сидя у окна, люди легче засыпают, а кратковременный сон повышает свертываемость крови. И если у человека есть предрасположенность к инсульту, то именно в воздухе тромб может стронуться с места. Кроме того, сидя у иллюминаторов, пассажиры находятся в стесненном положении. В салоне бизнес-класса кресла посвободнее, так что там по сравнению с эконом-классом риск тромбоза на 30 процентов ниже, пишут Подробности.
    Методы профилактики, которые зачастую предлагают использовать врачи для снижения риска инсульта в воздухе, неоднозначны. Так, весьма распространено мнение о том, что в полете полезно пить воду, однако последние исследования доказали его несостоятельность. Лучше пить спиртное: оно расширяет сосуды, снимая спазмы, и тем самым облегчает кровоток. Главное - не переборщить с дозой алкоголя, передает советы ученых британская газета The Daily Mail

    health.sumy.ua

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