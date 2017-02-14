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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Доверие к средствам массовой информации позволяет улучшать здоровье
    Опубликовано: 2017-02-14 10:44:37

    Доверие к средствам массовой информации, которые сообщают о новостях в мире медицины и науки, способствует укреплению здоровья. Исследование населения 29 азиатских стран показало, что люди с высоким уровнем доверия к СМИ, как правило, являются здоровыми. Японские эксперты из Международной больницы Святого Луки и Chuo University в Токио использовали данные опроса 39 тыс. человек для изучения взаимосвязи между доступом к информации о медицине, показателями доверия к журналистам и общим самочувствием. Анализ этих отношений был произведён впервые, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Было зафиксировано, что люди, которые имели возможность узнавать новые данные из мира медицины и науки, а также верили подобной информации, реже болели и обладали более крепким здоровьем. С точки зрения общественного здравоохранения, СМИ несут важную социальную роль как посредники между научными открытиями и информированностью населения, уверены специалисты.

    Как установил обзор, немногим более 50% жителей Азии доверяют "в высшей степени" тому, что сообщается о медицине и научных исследованиях в телевизионных программах, печатных и интернет-СМИ. Чаще всего в такую группу попадали здоровые, молодые, замужние, образованные женщины с высоким уровнем дохода и с доверительными межличностными отношениями, заметили психологи. Самое лучшее здоровье имели жители Брунея, уважающие работу СМИ, а самые низкие показатели благополучия найдены в Туркменистане. Жители Мальдивских островов оказались самыми доверчивыми по отношению к СМИ, а жители Гонконга – наиболее скептическими

    health.sumy.ua

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