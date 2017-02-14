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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Китайцы заказали у Сумского НПО свыше 60 позиций запчастей для АЭС
    Опубликовано: 2017-02-14 09:15:44

    ПАО “Сумское НПО” подписало ряд договоров на производство деталей и устройств центробежных насосов АЦНА 25-180, что эксплуатируются на атомной электростанции “Чашма” (Китай).

    Об этом сообщила руководитель пресс-центра акционерного общества Диана Кириченко.

    “Сумское НПО не первый раз сотрудничает с АЭС “Чашма”, куда в предыдущие годы отгружено немало насосного оборудования типа АЦНА 25-180, ЦНА 50-90, ЦНА 50-90-1. Сегодня же, готовясь к проведению плановых регламентных работ на энергоблоках № 2, 3, 4, китайские партнеры вновь отдали предпочтение СНПО, заказав целый спектр деталей и устройств к центробежным насосам АЦНА 25-180. Речь идет о более 60 позициях изделий. Отправить их заказчику необходимо будет уже в ближайшие месяцы”, – рассказала Кириченко.

    По ее информации, сейчас изучаются вопросы заключения еще одного соглашения на отдельные составляющие для китайской АЭС «Чашма».

    Инф. finance.ua

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