Изобретены эффективные антиаллергенные вакцины

Аллергики смогут навсегда забыть о своем недуге: новое поколение вакцин способно избавить от заболевания всего за несколько недель.



Существующие сегодня вакцины от аллергии необходимо вводить регулярно в течение трех-пяти лет, чтобы болезнь отступила.

Новое поколение вакцин разработала команда ученых из Швейцарского института исследований аллергии и астмы (SIAF) в Давос-Плаце, восточная Швейцария, под руководством Рето Крамери. Принцип их действия основан на так называемых «молекулах модульного переноса антигенов», которые доставляют антигены именно в те места в иммунной клетке, где они необходимы. Эти молекулы состоят из трех частей: переносящего элемента, фрагмента, который определяет нужное место в клетке, и аллергена.



Как показали лабораторные эксперименты с человеческими клетками, благодаря молекулам модульного переноса антигенов иммунный отклик происходит гораздо быстрее обычного, и аллергенов для этого требуется гораздо меньше. Исследователи уже создали вакцины от аллергии на пылевых клещей, пыльцу растений, кошачью шерсть и пчелиный яд и протестировали их на клетках пациентов-аллергиков. В каждом случае вакцины вызывали более сильный иммунный ответ, чем инъекции самих аллергенов. Таких же результатов Крамери и его сотрудники добились в ходе испытаний новых вакцин на мышах. В этом году ученые намерены опробовать в клинических условиях новую вакцину от аллергии на кошачью шерсть.



medicus.ru