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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Взгляд отца на жизнь определяет время начала половой жизни его ребенка
    Опубликовано: 2017-02-12 12:24:34

    Отношение отца к вопросам подросткового секса и эмоциональная близость с ребенком напрямую влияют на последнего, независимо от влияния матери. Таковы выводы ученых. По их словам, именно поведение отца обуславливает то, в каком возрасте подросток начинает вести половую жизнь, передает Yahoo! News.

    Так, если отец одобряет подростковую сексуальную активность, ребенок начнет раньше вести половую жизнь. А вот близость с отцом производила обратный эффект, говорит Винсент Гиламо-Рамос из Университета Нью-Йорка.

    В 2011 году было проведено исследование: оказалось, 47% американских подростков в старшей школе вступали в половой контакт, а 40% из тех, кто был сексуально активен, не использовали презерватив при последнем контакте.

    Также ранее ученые уже говорили о связи отношений родителей с детьми и сексуального поведения подростков. Но до этого исследования концентрировались преимущественно на влиянии матерей.

    На этот раз, экспертов заинтересовало поведение подростков 11-18 лет и мужчин в их жизни, включая отцов, приемных отцов, дедушек и дядей. Получилось, что чрезмерная строгость и чрезмерная лояльность играли против родителей - подростки начинали половую жизнь раньше. Идеальным было компромиссное отношение в воспитании.

    news.gradusnik.ru

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