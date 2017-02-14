Целлюлит полезен для здоровья женщины

Целлюлит на женских бедрах и ягодицах является профилактикой диабета и сердечных заболеваний, считают исследователи из Оксфордского центра диабета, эндокринологии и метаболизма, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что жир (целлюлит) вбирает в себя опасные жирные кислоты и содержит противовоспалительное вещество, предупреждающее закупоривание артерий.

Также специалисты установили, что в жировой ткани образуются эстрогены – половые гормоны, которые отвечают за репродуктивную функцию организма. Эти гормоны поддерживают эластичность сосудов и препятствуют образованию на их стенках атеросклеротических бляшек.

Эксперты не настаивают, что женщинам не нужно избавляться от целлюлита, однако рекомендуют подходить к этому вопросу с умом.



medicinform.net