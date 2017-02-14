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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Целлюлит полезен для здоровья женщины
    Опубликовано: 2017-02-14 16:44:59

    Целлюлит на женских бедрах и ягодицах является профилактикой диабета и сердечных заболеваний, считают исследователи из Оксфордского центра диабета, эндокринологии и метаболизма, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что жир (целлюлит) вбирает в себя опасные жирные кислоты и содержит противовоспалительное вещество, предупреждающее закупоривание артерий.

    Также специалисты установили, что в жировой ткани образуются эстрогены – половые гормоны, которые отвечают за репродуктивную функцию организма. Эти гормоны поддерживают эластичность сосудов и препятствуют образованию на их стенках атеросклеротических бляшек.

    Эксперты не настаивают, что женщинам не нужно избавляться от целлюлита, однако рекомендуют подходить к этому вопросу с умом.

    medicinform.net

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