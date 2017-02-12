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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В индийском чае найдены вредные вещества
    Опубликовано: 2017-02-12 08:04:22

    В ходе проведения исследования на основных чайных плантациях, независимые эксперты обнаружили в чае вредные вещества, сообщает Tambov.ru.

    Ученые сообщили, что обнаружили повышенное содержание вредных веществ в листьях чая, собранных в северных районах Западной Бенгалии.

    По этой причине страны Евросоюза планируют ввести дополнительную сертификацию для импортируемого из Индии чая.

    Также существует вероятность поставок индийского чая, не соответствующего гигиеническим нормативам, в Россию. Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области принимает все меры по недопущению ввоза и оборота данной продукции в регионе.

    medicinform.net

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