В ходе проведения исследования на основных чайных плантациях, независимые эксперты обнаружили в чае вредные вещества, сообщает Tambov.ru.
Ученые сообщили, что обнаружили повышенное содержание вредных веществ в листьях чая, собранных в северных районах Западной Бенгалии.
По этой причине страны Евросоюза планируют ввести дополнительную сертификацию для импортируемого из Индии чая.
Также существует вероятность поставок индийского чая, не соответствующего гигиеническим нормативам, в Россию. Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области принимает все меры по недопущению ввоза и оборота данной продукции в регионе.