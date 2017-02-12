В индийском чае найдены вредные вещества Опубликовано: В ходе проведения исследования на основных чайных плантациях, независимые эксперты обнаружили в чае вредные вещества, сообщает Tambov.ru. Ученые сообщили, что обнаружили повышенное содержание вредных веществ в листьях чая, собранных в северных районах Западной Бенгалии. По этой причине страны Евросоюза планируют ввести дополнительную сертификацию для импортируемого из Индии чая. Также существует вероятность поставок индийского чая, не соответствующего гигиеническим нормативам, в Россию. Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области принимает все меры по недопущению ввоза и оборота данной продукции в регионе. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.