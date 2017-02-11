Тренажер для ходьбы дома — реальная польза или выброшенные деньги?

Тренажер для ходьбы дома — идеальный вариант для жителей мегаполисов, занятых людей и всех, кто терпеть не может плохую погоду во время прогулок. С помощью этого несложного устройства вы получите возможность «гулять», не покидая пределы собственного дома. Причем делать это можно будет в любое время суток — благодаря бесшумной работе тренажера вы не побеспокоите своих близких и сможете заниматься хоть рано утром, хоть в полночь, когда домочадцы уже спят. С тренажерами для ходьбы дома плохая погода больше не станет причиной для пропуска тренировки!

Какими бывают тренажеры для ходьбы?

Все тренажеры для ходьбы разделяются на две крупных группы — тренажеры-степперы и дорожки. Первые имитируют ходьбу по ступенькам, а вторые представляют собой подвижное полотно, по которому можно идти или бежать.

Тренажер для ходьбы может быть оборудован поручнями (неподвижными — для повышения безопасности или подвижными — чтобы включить в работу еще и мышцы плечевого пояса), монитором, на который выводится информация об уровне нагрузки и вашем прогрессе. Сегодня в продаже есть даже тренажеры с голосовым управлением. В общем, при желании всегда можно найти вариант точно под свой вкус и кошелек.

Существуют четыре вида шаговых тренажеров:

Мини-степперы. Самый дешевый и компактный вариант, идеально подходит для домашнего использования. Выглядит как платформа с педалями, иногда с дополнительными неподвижными (реже подвижными) поручнями. Обычные степперы. Если вы видели тренажер для скандинавской ходьбы — это именно он. Габариты его побольше, чем у мини-платформы, есть удобные поручни для баланса, а иногда и рычаги для рук. Лестничные тренажеры. Вместо ступеней в таких тренажерах используется мини-эскалатор — подвижная платформа со ступеньками. Агрегат внушительного размера и веса, так что в домашних условиях используется редко (разве что вы оборудуете полноценный домашний спортзал). Беговые дорожки. Комбинированные тренажеры, позволяющие и ходить, и бегать. Хороший выбор для занятий всей семьи, ведь каждый сможет выбрать нагрузку по своим силам. Довольно габаритные устройства, но при желании можно найти модели, способные органично вписаться даже в маленькую квартиру.

Кому пригодится домашних тренажер для ходьбы?

Ходить полезно всем, даже тем, кому противопоказан бег или другие интенсивные нагрузки. Поэтому рекомендовать степперы или дорожки можно всем. Но особенно полезными они будут для тех, кто по каким-либо причинам не может позволить себе гулять на свежем воздухе. К примеру, молодая мамочка, которой не с кем оставить малыша на время прогулки. Степпер решает проблему в два счета — укладываете ребенка спать, а сами в это время тихонько «гуляете» на тренажере. Еще и любимый сериал в процессе сможете посмотреть.

Вторая категория людей, которым очень пригодится степпер или дорожка, — пожилые люди. Здесь они получают сразу два плюса: во-первых, удобно пользоваться. А во-вторых, родным будет намного спокойнее — отправлять на прогулку бабушку или дедушку в одиночку не всегда безопасно, а компания для них не всегда находится. С тренажерами беспокоиться о безопасности дорогих людей не приходится — ведь им не придется даже выходить из дома, чтобы получить необходимую порцию ежедневной нагрузки.

Домашние тренажеры для ходьбы могут стать дополнительным стимулом для тех, кому назревающий дождик или холодный ветер кажутся достаточным поводом отказаться от прогулки или пробежки. Дома такая отговорка «не прокатит», заниматься придется в любом случае.

Также тренажеры будут полезны занятым людям, людям в период реабилитации после травм, операций или серьезных болезней.

Какие мышцы тренируются во время занятий?

Во время занятий на тренажерах для ходьбы в первую очередь нагружаются мышцы ног, ягодиц, задней и передней поверхности бедер, пресса и спины. В моделях, оснащенных подвижными поручнями, также идет неплохая нагрузка на плечевой пояс.

Заметная нагрузка приходится и на суставы (коленные и локтевые), поэтому всем, кто не может похвастаться их отменным здоровьем, к тренировкам нужно подходить внимательно и ответственно — не перегружаться в первые дни, а повышать нагрузку постепенно.

Если выбрать небольшую нагрузку и активные движения на степпере, в работу включатся косые мышцы живота и грудные мускулы.

Кроме укрепления мышц, шаговые тренажеры улучшают работу сердечно-сосудистой системы, легких и повышает общий тонус организма. Согласитесь, для компактного тренажера вполне внушительный список! Тем же, кто находится в поиске тренажера, прорабатывающего все группы мышц, на помощь придет обзорный материал Life Reactor.

Важно помнить, что занятия на тренажерах для ходьбы хоть и являются щадящими, но, как и любые другие физнагрузки, могут вызывать крепатуру. Пугаться не стоит, для устранения неприятных ощущений примите горячую ванну или воспользуйтесь разогревающими бальзамами для мышц.

Перед началом тренировки, даже если вы выбираете минимальную нагрузку, нелишним будет провести небольшую разминку, а после завершения «прогулки» — сделать пару упражнений на растяжку мышц и расслабление.

Как видите, домашние шаговые тренажеры — вещь полезная, а в некоторых случаях и вовсе не заменимая. Тем, кто преследует цели подтянуться, скинуть парочку лишних кило или укрепить ноги и ягодицы, подойдут самые простые и дешевые модели. Если же вы хотите заниматься на высоком уровне, подходя к тренировкам почти профессионально, есть смысл задуматься о приобретении более «навороченных» тренажеров с возможностью переключения режимов, отслеживания прогресса и подбора индивидуального плана нагрузок.

Какой именно вариант выбрать — решать вам. Подумайте, чего вы хотите добиться и какую сумму готовы потратить, оцените количество свободного времени и пространства, а затем делайте окончательный выбор, помочь с которым вам наверняка сможет эта статья.