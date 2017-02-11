Профилактический скрининг рака молочной железы является опасным Опубликовано: Агентство здравоохранения Великобритании призвало всех женщин в возрасте от 50 до 70 лет отказаться от профилактического скрининга рака молочной железы. Согласно существующей статистике данная разновидность онкологии является наиболее распространенной среди женщин данной возрастной категории, в связи с чем ранее ученые советовали им регулярно проверяться на наличие или отсутствие указанного типа рака, а также процессов, способных его вызвать, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



В результате скринингу рака молочной железы ежегодно на территории одного только Соединенного Королевства подвергаются 2 млн. женщин. Среднестатистическая женщина в возрасте от 50 до 70 лет проходит такую проверку раз в три года. В рамках таких тестов рак молочной железы регистрируется в 48 тыс. случаях в год. Более 11 тыс. женщин умирают от данной разновидности онкологии ежегодно.



Вместе с тем, явление широкого распространения профилактического скрининга стало известно как гипердиагностика, и по словам исследователей оно сегодня приносит больше вреда, чем пользы. Происходит это в первую очередь по причине того, что в значительном числе случаев выявляются опухоли, которые не требуют лечения и при которых женщина могла бы вести абсолютно нормальный образ жизни.



Призыв Агентства здравоохранения Великобритании по ограничению гипердиагностики связан с тем, что согласно недавнему исследованию, опубликованному в авторитетном медицинском журнале Lancet, такого рода скрининг позволяет спасти 1307 жизней в год на территории Великобритании, однако он же приводит к тому, что ежегодно 3971 женщинам назначается ненужное лечение.



Как известно, существующие методики лечения рака могут быть даже более опасными, чем сам рак. В частности, химиотерапия практически полностью уничтожает иммунную систему женщины, и она становится крайне восприимчивой к любым вирусам и инфекциям, и обычный грипп может стать для нее смертельной угрозой. Вместе с тем сами ученые призывают не отказываться от диагностики вовсе.



Главное - руководствоваться в данном вопросе здравым смыслом, и информировать женщин обо всех плюсах и минусах регулярного скрининга. Вместе с тем, многие ученые отмечают, что и сама польза от такого рода скрининга является в значительной степени переоцененной, поскольку агрессивная форма рака молочной железы характеризуется высокой смертностью, даже при лечении ее на ранних этапах. Таким образом, баланс пользы и вреда явно в пользу последнего – заключают ученые.

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