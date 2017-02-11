Физические упражнения до завтрака позволяют лучше сбросить вес Опубликовано: Регулярные физические тренировки по утрам до первого приема пищи в течение дня позволяют человеку поддерживать лучшую физическую форму, а также помогают ему лучше сбросить жир – отмечают в своем исследовании ученые из Гарвардской школы медицины.



Кроме того человек, занимающийся именно по такой программе, приносит неоценимую пользу своей сердечнососудистой системе, поскольку существенно снижает риск скопления холестерина на стенках собственных артерий, и тем самым существенно снижает риск инфаркта миокарда, а также инсульта.



Ученые составили три группы из 200 мужчин и женщин в каждой из них. Первая группа занималась регулярно в течение периода от 30 минут до одного часа в течение трех месяцев, тренируясь до завтрака. Вторая группа занимался точно так же, и питалась по точно такой же программе, однако ее представители сперва садились за стол, и лишь потом отправлялись в тренажерный зал или фитнес-центр. Третья группа не тренировалась вовсе – ее показатели ученые использовали как контрольные.



В результате было установлено, что представители первых двух групп сумели в значительной степени улучшить состояние своей физической формы, и сократить количество подкожного жира. Однако членам первой группы сбросить в среднем на 33% больше лишних килограммов, чем в среднем по второй группе.



Согласно проведенным тестам, риск скопления холестерина на стенках артерий в первой группе также был приблизительно на 50% ниже, чем во второй группе. В плане наращивания мышечной массы не было обнаружено никаких серьезных отличий. Если перед человеком (скорее всего мужчиной) стоит задача именно увеличить объемы своей мускулатуры, то в вопросе тренироваться ли ему на пустой или полный желудок ему следует руководствоваться в первую очередь своим опытом, а также самочувствием.



“Широко известно, что некоторые люди не могут есть до тренировки, однако после физических упражнений у них тут же просыпается звериный аппетит, в то время как у других ситуация обстоит полностью противоположно. Самое страшное здесь – это пытаться перебороть себя, что делают многие люди по совету тренеров или врачей. Это очень серьезная ошибка, потому что в данном вопросе для человека нет лучшего советчика, чем его собственный организм. Каждый спортсмен имеет свои уникальные биоритмы, а также потребности и попытка внести в них произвольные коррективы обычно вызывает стресс, который препятствует как набору мышечной массы, так и потере жира” – отмечает доктор Джейсон Гилл (Jason Gill) – один из ведущих авторов исследования.

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