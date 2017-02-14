Лекарство от астмы создали на основе пылевых клещей

Датским исследователям удалось разработать таблетку для пациентов астматиков, которая сможет стать альтернативой ингаляторам, сообщает ВВС.

Как сообщили авторы разработки, средство из протеина, который был найден в экскрементах домашних пылевых клещей, перенастраивает иммунную систему астматика так, чтобы она не реагировала остро на контакт с аллергеном.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 600 человек, страдающих астмой. Оказалось, что ежедневный прием таблеток помог 30% испытуемым отказаться от использования ингалятора.

Эксперты объясняют, что если организм астматиков регулярно подвергать воздействию небольших доз протеина (который и провоцирует выброс гистамина), иммунитет перестанет воспринимать протеины как угрозу.

medicinform.net