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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лекарство от астмы создали на основе пылевых клещей
    Опубликовано: 2017-02-14 13:04:03

    Датским исследователям удалось разработать таблетку для пациентов астматиков, которая сможет стать альтернативой ингаляторам, сообщает ВВС.

    Как сообщили авторы разработки, средство из протеина, который был найден в экскрементах домашних пылевых клещей, перенастраивает иммунную систему астматика так, чтобы она не реагировала остро на контакт с аллергеном.

    Ученые провели исследование, в котором приняли участие 600 человек, страдающих астмой. Оказалось, что ежедневный прием таблеток помог 30% испытуемым отказаться от использования ингалятора.

    Эксперты объясняют, что если организм астматиков регулярно подвергать воздействию небольших доз протеина (который и провоцирует выброс гистамина), иммунитет перестанет воспринимать протеины как угрозу.

    medicinform.net

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