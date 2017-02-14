Датским исследователям удалось разработать таблетку для пациентов астматиков, которая сможет стать альтернативой ингаляторам, сообщает ВВС.
Как сообщили авторы разработки, средство из протеина, который был найден в экскрементах домашних пылевых клещей, перенастраивает иммунную систему астматика так, чтобы она не реагировала остро на контакт с аллергеном.
Ученые провели исследование, в котором приняли участие 600 человек, страдающих астмой. Оказалось, что ежедневный прием таблеток помог 30% испытуемым отказаться от использования ингалятора.
Эксперты объясняют, что если организм астматиков регулярно подвергать воздействию небольших доз протеина (который и провоцирует выброс гистамина), иммунитет перестанет воспринимать протеины как угрозу.