Черепах опасно иметь в качестве домашних любимцев

Наличие в доме домашнего питомца благотворно сказывается на здоровье людей, особенно если в семье есть дети. Однако животные могут также представлять опасность. Американские исследователи предупреждают, что содержание в домашних условиях черепах может представлять опасность для здоровья, особенно маленьких детей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Черепаха – одно из самых неприхотливых животных, поэтому многие выбирают ее вместо собак или кошек. Особенно опасными специалисты считают черепах маленького размера.

Ученые предупреждают, что черепахи очень часто являются причиной такого опасного заболевания как сальмонеллез, которое особенно тяжело может протекать у детей. Этот недуг вызывают бактерии сальмонеллы, носителями которых нередко являются черепахи. Только в США насчитывается более 2 млн. таких домашних питомцев.

medicinform.net