Место человека в социуме зависит от генетики Опубликовано: Наше место в социуме определяется врождёнными генетическими факторами, утверждают американские учёные Гарвардского университета. Впервые специалисты провели исследование с целью изучения социальных сетей и роли генетики в их формировании и регулировании. Эксперты считают, что особое место каждого человека в обширных социальных взаимодействиях имеет генетическую базу: таким образом, унаследованные гены влияют не только на наш характер и черты личности, но и на то положение, которое мы будем занимать в обществе.



Благодаря обследованию свыше тысячи близнецов было установлено, что популярность человека в обществе и даже наличие друзей и уважение со стороны окружающих сильно коррелировали с генетикой. Гены также управляли социальной ролью и местом человека в той или иной социальной группе, однако количество друзей не наследовалось. По мнению биологов, открытие представляет эволюционное объяснение тенденции, почему некоторые люди всегда находятся в центре внимания, а другие нет. Социальные сети могут быть основной частью нашего генетического наследия, говорит один из авторов исследования профессор Джеймс Фаулер health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.