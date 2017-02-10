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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Место человека в социуме зависит от генетики
    Опубликовано: 2017-02-10 15:04:52

    Наше место в социуме определяется врождёнными генетическими факторами, утверждают американские учёные Гарвардского университета.

    Впервые специалисты провели исследование с целью изучения социальных сетей и роли генетики в их формировании и регулировании. Эксперты считают, что особое место каждого человека в обширных социальных взаимодействиях имеет генетическую базу: таким образом, унаследованные гены влияют не только на наш характер и черты личности, но и на то положение, которое мы будем занимать в обществе.

    Благодаря обследованию свыше тысячи близнецов было установлено, что популярность человека в обществе и даже наличие друзей и уважение со стороны окружающих сильно коррелировали с генетикой. Гены также управляли социальной ролью и местом человека в той или иной социальной группе, однако количество друзей не наследовалось. По мнению биологов, открытие представляет эволюционное объяснение тенденции, почему некоторые люди всегда находятся в центре внимания, а другие нет. Социальные сети могут быть основной частью нашего генетического наследия, говорит один из авторов исследования профессор Джеймс Фаулер

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