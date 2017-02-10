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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мининфраструктуры определилось с размером речного сбора
    Опубликовано: 2017-02-10 15:30:02

    Речной сбор в среднем составит $1-1,5 доллара с тонны.

    Министерство инфраструктуры Украины планирует ввести единый речной сбор с судов на уровне $1-1,5 за тонну груза. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает УНИАН.

    "Украине для углубления Днепра, ремонта шлюзов… необходимо привлекать кредиты, а для этого нужно иметь гарантированные поступления. Мы рассчитываем зафиксировать в законопроекте (о внутреннем водном транспорте, - ред.) речной сбор в среднем на уровне $1-1,5 доллара с тонны", - сказал Омелян.

    При этом министр уточнил, что если будет увеличен тоннаж грузопотока, то речной сбор может быть cнижен.

    Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры подготовило законопроект о внутреннем водном транспорте. Документ предусматривает создание Администрации внутренних водных путей Украины, которая помимо содержания водных путей будет заниматься содержанием и эффективным использованием стратегических объектов внутреннего водного транспорта. Кроме того, предполагается введение единого целевого речного сбора и упразднение ряда других сборов с целью упрощения организации судоходства по внутренним водным путям страны, а также открытие реки для невоенных судов под иностранным флагом.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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