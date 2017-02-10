Полуминутных физических нагрузок достаточно, чтобы избежать ожирения Опубликовано: Регулярные 30-секундные упражнения способны "уладить взаимоотношения" организма с сахаром ничем не хуже продолжительных изнурительных тренировок. Двух недель занятий хватило, чтобы повысить чувствительность организма к инсулину на 23% и снизить время, необходимое нашим тканям, чтобы переработать дополнительную глюкозу.



Джеймс Тиммонс из Эдинбургского университета и его коллеги решили опровергнуть давно устоявшееся мнение о том, что кратковременные нагрузки абсолютно не сказываются на "настройках" обмена веществ.



Для этого ученые испытывали 16 здоровых мужчин добровольцев в течение двух недель. Каждый из них "отбегал" за это время всего лишь 12 минут (6 напряженных сессий по четыре 30-секундных отрезка), но этого оказалось вполне достаточно, чтобы улучшить метаболизм глюкозы, нарушения которого приводят к диабету 2 типа, ожирению и последующим расстройствам. Так, чувствительность клеток к инсулину выросла на 23%, а усвоение глюкозы мышцами на 18%.



Тем самым авторы публикации в BMC Endocrine Disorders не только опровергли устоявшийся стереотип, но и предоставили отличные рекомендации всем тем, кому не хватает времени на полноценные занятия спортом. Только не стоит забывать, что главный залог успеха - регулярность health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.