Ритмы диско поддерживают сердце при операциях

Простой и достаточно навязчивый ритм популярного диско настолько хорошо врезается в память, что позволяет соблюдать правильную частоту массажа сердца даже без прослушивания песни во время реанимации.



Американский исследователь обнаружил, что популярная песня группы Bee Gees под названием “Stayin’ Alive”, написанная в конце 1970-х годов, помогает в обучении и проведении сердечно-легочной реанимации (СЛР). Ее ритм в 103 удара в минуту является практически идеальным для нажатий на грудную клетку при непрямом массаже сердца — Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует проводить его с частотой 100 в минуту.



По словам автора исследования Дэвида Мэтлока, врача кампуса школы Пеория в штате Иллинойс, многие люди не решаются в критической ситуации начать непрямой массаж сердца. Основной причиной такой нерешительности становится неуверенность в правильности ритма нажатий на грудную клетку пострадавшего. В то же время, правильно проведенная СЛР втрое повышает выживаемость при остановке сердца.



Проводя исследование, Мэтлок предложил 15 студентам и врачам выполнить непрямой массаж сердца на манекене во время прослушивания “Stayin’ Alive”, причем выполнять нажатия с частотой ритм-секции песни. Через пять недель добровольцы снова провели манекену массаж сердца, но на этот раз воспроизводя мелодию мысленно. В первой части эксперимента средняя частота нажатий составила 109 в минуту, во второй — 113. Хотя это несколько превышает рекомендованный ритм, большее число нажатий при проведении СЛР предпочтительнее, чем меньшее.

Оказалось, что Мэтлок был не первым, кто обратил внимание на ценность хита Bee Gees — AHA в течение последних двух лет рекомендует инструкторам по СЛР включать эту песню на занятиях. Эта рекомендация базируется на наблюдении преподавателя СЛР Виная Надкарни (Vinay Nadkarni) из Университета Пенсильвании, который с ее помощью повышал результативность обучения своих студентов. Однако до Мэтлока никто не доказал, что простой и достаточно навязчивый ритм популярного диско настолько хорошо врезается в память, что позволяет соблюдать правильную частоту массажа сердца даже без прослушивания песни во время реанимации, пише УП

health.sumy.ua