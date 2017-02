Раскрыт механизм побочного действия общего наркоза

Исследования, проведенное сотрудниками медицинского центра при университете г. Джорджтаун (США), дает научное объяснение парадоксальному действию общего наркоза, который устраняет болевые ощущения при операции, но после того, как операция закончена и наркоз снят, ощущение сильной боли остается.



Работа американских медиков, опубликованная в последнем выпуске журнала Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), затрагивает важные аспекты действия общего наркоза, которые ранее оставались без внимания ученых, несмотря на широкое медицинское применение такого метода обезболивания.





Большинство используемых сейчас средств для общего наркоза вызывают раздражение в точке введения в организм или же в верхних дыхательных путях при ингаляционном наркозе. Хотя эти средства подавляют центральную нервную систему, они же и активируют т.н. ноцицептивные (болевые) нервные клетки периферической нервной системы, и анестезиологи зачастую сначала давали пациентам лекарства для подавления воспаления и боли, и лишь затем вводили средства общего наркоза.



До сих пор механизм воздействия лекарств для общего наркоза на нейроны был неясным, как и причина продолжительной боли и воспаления после операции. В нервных клетках человека, как и некоторых других животных, есть два специфических рецептора - TRPV1 и TRPA1, которые реагируют на некоторые природные эфиры, в частности, из чеснока или горчичного масла.



Ученые из Джорджтауна предположили, что эти рецепторы могут реагировать и на средства для анестезии. Эта гипотеза оказалась верной - действительно, рецептор TRPA1, который иногда называют рецептором горчичного масла, является самым важным элементом в механизме болевой реакции, он непосредственно взаимодействует с веществами, применяемыми для общего наркоза, и отвечает за развитие в организме болевых ощущений и других неприятных последствий анестезии.



Работа американских медиков открывает перспективы создания новых, более безопасных средств общего наркоза. Их следует искать среди тех лекарств, которые практически не взаимодействуют с рецептором TRPA1. Такие лекарства есть, но они и менее эффективны по своему основному назначению, однако можно найти варианты улучшения этих показателей

