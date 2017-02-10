Генетические факторы дефектов позвоночника

Согласно данным Центра по контролю за заболеваниями и профилактике болезней, все усилия здравоохранения по сокращению числа детей, родившихся с незаращением дужек позвонков, должны быть направлены на женщин с более высоким риском.



К ним эксперты причислили тех, кто страдают ожирением и испаноязычное население. Также следует обратить внимание на женщин, у которых есть определенные генетические факторы риска.

Незаращение дужек позвонков – это порок развития, возникающий еще до рождения, связанный с дефектом нервной трубки. Он приводит к тому, что у младенца спинной мозг не сформировывается полностью. В январе 1998 года в США Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами постановило добавлять фолиевую кислоту во все зерновые продукты для сокращения риска развития незаращенного позвоночника. До зачатия, женщинам в настоящее время настоятельно рекомендуется принимать по 400 мкг фолиевой кислоты ежедневно в виде добавок.



Новые данные свидетельствуют о том, что среди детей, рожденных от испаноязычных белых матерей, принимающих фолиевую кислоту, показатели заболевания не снизились. Однако среди детей, рожденных от чернокожих испаноязычных матерей, этот показатель снизился на 20%. Это данные статистики с 1999 по 2005 год.

«Все силы здравоохранения нужно направить на матерей уже с известными факторами риска, такими как ожирение, испаноязычное население и некоторые генетические факторы. Это позволит сократить распространенность рождения детей с незаращением позвоночного канала. Также стоит обратить внимание на прием фолиевой кислоты до беременности и во время нее. Необходимы дополнительные исследования генетических и экологических рисков и защитных факторов организма», - было сказано в обзоре Центра по контролю за заболеваниями и профилактике болезней.

По мнению ученых, примерно 50-70% рождения детей с дефектом нервной трубки можно предотвратить путем ежедневного потребления 400 микрограммов фолиевой кислоты

health.sumy.ua