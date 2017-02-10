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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Генерал США обвинил Россию в поддержке боевиков Талибана
    Опубликовано: 2017-02-10 14:00:15

    Командующий американскими войсками в Афганистане заявил, что также обеспокоен действиями Ирана и Пакистана по поддержке талибов.

    Москва в последнее время активно пытается легитимизировать движение Талибан, заявляя, что оно помогает в борьбе с террористической группировкой Исламское государство. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на доклад командующего американскими войсками в Афганистане генерала Джона Николсона.

    Николсон заявил, что также обеспокоен действиями Ирана и Пакистана по поддержке талибов. Он попросил направить в Афганистан еще несколько тысяч военных.

    В издании напоминают, что представитель МИД РФ и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов в конце января заявлял, что пока у Москвы нет контактов с США по афганской проблематике, "так как не состоялись соответствующие назначения". По его словам, партнера для диалога у Кремля по этой теме в США пока нет.

    6 декабря 2016 года сообщалось, что Верхняя палата парламента Афганистана проведет расследование расширяющихся военных связей боевиков-исламистов Талибана с Россией и Ираном, так как были обнаружены свидетельства такого сотрудничества.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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