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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трамп пообещал Си Цзиньпину уважать политику одного Китая
    Опубликовано: 2017-02-10 13:30:41

    В заявлении Белого дома говорится, что беседа двух лидеров, которая не анонсировалась заранее, была "продолжительной и чрезвычайно сердечной".

    Президент США Дональд Трамп в первом телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином после вступления в должность согласился уважать "политику одного Китая", сообщил Белый дом, передает Би-би-си.

    Как отмечается в заявлении, беседа двух лидеров, которая не анонсировалась заранее, была "продолжительной и чрезвычайно сердечной".

    Ранее Трамп говорил о возможности отказа от политики непризнания Тайваня в качестве независимого государства.

    Он также упоминал о возможности обсудить этот вопрос с руководством Китая в рамках подготовки к заключению торгового соглашения.

    Телефонный разговор с Си Цзиньпином состоялся через три недели после инаугурации Трампа на посту президента, за этот 21 день Трамп уже успел переговорить по телефону или встретиться лично с рядом мировых лидеров.

    В заявлении Белого дома также говорится, что главы двух гсоударств пригласили друг друга посетить США и Китай соответственно.

    Как напоминает политический корреспондент Би-би-си Робин Брант, Трамп всегда критически высказывался о властях Китая, обвиняя их в нечистых играх с курсом юаня, позволяющих искусственно поддерживать низкие цены на китайские товары. Он также говорил, что китайцы вытесняют американцев с американского рынка труда.

    В последние месяцы Трамп сделал несколько неоднозначных выпадов в отношении таких болезненных для Пекина вопросов, как статус Тайваня и Южно-Китайского моря. Он также вызвал негодование китайской стороны тем, что поговорил по телефону с лидером Тайваня Цай Инвэнь, что стало первым таким разговором между лидерами Тайваня и США за несколько десятилетий.

    Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и настаивает на воссоединении, даже если для этого потребуется применение силы. США разорвали формальные связи с Тайванем в 1979 году.

    После своего разговора с Тайванем Трамп также выступил с критикой политики "одного Китая", в рамках которой США дипломатически признают позицию Пекина о существовании только одного китайского правительства.

    Вскоре после инаугурации администрация Трампа пообещала не допустить занятие Китаем территорий в Южно-Китайском море.

    Пекин все это время сдержанно реагировал на происходящее, выразив "серьезную озабоченность" позицией Дональда Трампа в отношении политики "одного Китая" и призвав США поддерживать тесные связи с Китаем.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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