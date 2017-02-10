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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Нехватка витамина D повышает риск возникновения бесплодия
    Опубликовано: 2017-02-10 22:24:15

    Недостаток витамина D в организме может стать причиной возникновения мужского и женского бесплодия, считают австрийские исследователи.

    Ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что витамин D связан с производством гормонов, а именно с выработкой тестостерона, в организме женщин и мужчин. Специалисты установили, что от концентрации тестостерона в крови мужчины зависит процесс созревания сперматозоидов. В свою очередь, в организме женщины дефицит витамина D приводит к увеличению уровня тестостерона, что повышает риск возникновения бесплодия.

    Эксперты рекомендуют следить за уровнем витамина D в организме, а также употреблять продукты, содержащие этот витамин, - молочные продукты, рыбу, орехи. Однако стоит помнить, что наиболее богатый источник витамина D – это солнечные ванны в умеренном количестве.

    medicinform.net

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