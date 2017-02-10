Японцы защищаются от гриппа йогуртами

В Японии жители разобрали все йогурты в магазинах, содержащие лактобактерию R-1, которая, по некоторым данным, является эффективным средством профилактики гриппа, сообщает ВВС.

Как сообщается, все началось с того, что поступило сообщение о провинциальном городке Арита, где с сентября 2010 до марта 2011-го двум тысячам школьникам ежедневно давали на завтрак йогурты с R-1. В результате процент заболеваний гриппом у школьников городка был значительно ниже, чем в трех соседних городах. В ближайших городах гриппом заболели 10,48% учеников, а в Арите - 0,64%, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Как только эта информация появилась во многих СМИ страны, то за неделю йогурты R-1 буквально смели с прилавков в Японии. Вместе с тем, точных данных об эффективности данного йогурта против гриппа пока нет.



medicinform.net