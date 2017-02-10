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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые разработали новый метод восстановления нервных тканей
    Опубликовано: 2017-02-10 17:04:44

    Американские исследователи утверждают, что им удалось разработать новый метод восстановления нервной ткани.

    Специалисты объяснили, что использовали клеточные механизмы, подобные тем, которые беспозвоночные животные применяют для «починки» поврежденных нервных окончаний. Ученые сообщили, что новая процедура позволяет чинить поврежденный нерв за несколько минут, а контролируемые им реакции полностью восстанавливаются через 2-4 недели. Ранее такие травмы не позволяли пациентам вернуться к полноценной жизни.

    Неврологи из Техаса возлагают большие надежды на результаты исследования, так как их открытие может помочь вернуть многим людям-инвалидам, у которых повреждены нервные окончания и потеряна чувствительность разных частей тела, нормальное качество жизни.

    medicinform.net

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