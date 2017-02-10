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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ожирение может быть заразным
    Опубликовано: 2017-02-10 14:44:32

    По мнению американских исследователей, ожирение может иметь инфекционную природу, которая связана с изменениями в микрофлоре кишечника, пишет Reuters.

    Ученые из Медицинской школы Йельского университета провели исследование, в ходе которого изучали белковые комплексы инфламмасомы (они запускают воспалительные реакции при контакте с микробами). В ходе эксперимента на лабораторных крысах исследователи установили, что нехватка двух видов инфламмасом приводила к дисбактериозу у грызунов. В результате у них чаще развивалось ожирение и неалкогольная жировая дистрофия печени, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Специалисты также выяснили, что животные способны заражать других особей этим видом дисбактериоза. Однако, с помощью антибиотиков удалось восстановить нормальную микрофлору кишечника и улучшить состояние печени.

    Эксперты планируют проведение дальнейших исследований, чтобы выяснить, какие микроорганизмы способствуют возникновению ожирения.

    medicinform.net

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