Ожирение может быть заразным

По мнению американских исследователей, ожирение может иметь инфекционную природу, которая связана с изменениями в микрофлоре кишечника, пишет Reuters.

Ученые из Медицинской школы Йельского университета провели исследование, в ходе которого изучали белковые комплексы инфламмасомы (они запускают воспалительные реакции при контакте с микробами). В ходе эксперимента на лабораторных крысах исследователи установили, что нехватка двух видов инфламмасом приводила к дисбактериозу у грызунов. В результате у них чаще развивалось ожирение и неалкогольная жировая дистрофия печени, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Специалисты также выяснили, что животные способны заражать других особей этим видом дисбактериоза. Однако, с помощью антибиотиков удалось восстановить нормальную микрофлору кишечника и улучшить состояние печени.

Эксперты планируют проведение дальнейших исследований, чтобы выяснить, какие микроорганизмы способствуют возникновению ожирения.

medicinform.net