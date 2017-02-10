Ученые выяснили, в каких странах живут самые счастливые люди

Международная группа социологов провела исследование в 58 странах мира с целью изучения того, насколько счастливыми себя чувствуют граждане той или иной страны.

Как оказалось, большинство людей Земли (53%) считают себя счастливыми, и их больше в четыре раза, чем несчастливых (13%), что весьма радует, сообщили исследователи. Изучив данные масштабного опроса, ученые назвали пятерку самых счастливых стран. Ими стали: Нигерия, Фиджи, Нидерланды, Швейцария и Гана, где себя счастливыми считают 82-89% населения. Лидерами оказались самые разные страны, как по уровню доходов, так и по уровню пессимизма в отношении своих экономических перспектив.

Россия заняла 40-е место в рейтинге уровня счастья среди участниц опроса. Здесь счастливых больше, чем несчастливых, но их доля меньше общемировой – 39% и 8%. Однако Россия вошла в десятку стран, где большое количество людей дали нейтральный ответ – «ни счастлив, ни несчастлив» - 42%.

Ученые считают, что данное исследование помогло сделать несколько интересных выводов: не важно, какое материальное положение занимает страна. Однако вдвое больше счастливых людей оказалось среди тех, кто находится на вершине социально-экономической лестницы в своем обществе.

Также эксперты заметили, что есть целая группа стран, где высокий уровень доходов населения сочетается с низким уровнем индекса счастья: Гонконг, США, Австралия, Франция, Ирландия и Италия.



medicinform.net