  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые выяснили, в каких странах живут самые счастливые люди
    Опубликовано: 2017-02-10 10:04:12

    Международная группа социологов провела исследование в 58 странах мира с целью изучения того, насколько счастливыми себя чувствуют граждане той или иной страны.

    Как оказалось, большинство людей Земли (53%) считают себя счастливыми, и их больше в четыре раза, чем несчастливых (13%), что весьма радует, сообщили исследователи. Изучив данные масштабного опроса, ученые назвали пятерку самых счастливых стран. Ими стали: Нигерия, Фиджи, Нидерланды, Швейцария и Гана, где себя счастливыми считают 82-89% населения. Лидерами оказались самые разные страны, как по уровню доходов, так и по уровню пессимизма в отношении своих экономических перспектив.

    Россия заняла 40-е место в рейтинге уровня счастья среди участниц опроса. Здесь счастливых больше, чем несчастливых, но их доля меньше общемировой – 39% и 8%. Однако Россия вошла в десятку стран, где большое количество людей дали нейтральный ответ – «ни счастлив, ни несчастлив» - 42%.

    Ученые считают, что данное исследование помогло сделать несколько интересных выводов: не важно, какое материальное положение занимает страна. Однако вдвое больше счастливых людей оказалось среди тех, кто находится на вершине социально-экономической лестницы в своем обществе.

    Также эксперты заметили, что есть целая группа стран, где высокий уровень доходов населения сочетается с низким уровнем индекса счастья: Гонконг, США, Австралия, Франция, Ирландия и Италия.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...