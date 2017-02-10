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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Десерт на завтрак поможет похудеть
    Опубликовано: 2017-02-10 08:04:15

    Израильские исследователи из Тель-Авивского университета утверждают, что десерт, содержащий белки и углеводы калорийностью 600 ккал, например, кусок шоколадного торта, может стать частью сбалансированной диеты, поможет снизить избыточный вес и сохранить его в норме длительный период времени.

    Ученые провели исследование, в рамках которого в течение 32 недель наблюдали за добровольцами, в завтрак которых входило печенье, пирожное или шоколад, а также за теми, кто избегал этих продуктов. В результате, те, кто ели сладкое на завтрак, похудели больше, а также смогли после окончания диеты сохранить полученный результат.

    Специалисты пояснили, что утром обмен веществ в организме наиболее активен, и полученные в это время калории организм способен эффективно потратить в течение дня. Попытка полностью избежать сладостей во время диеты может сформировать психологическую зависимость от этих продуктов в долгосрочной перспективе. Добавление десертов к завтраку может уменьшить тягу к ним в течение дня, а «лишние» калории будут потрачены.

    Эксперты подчеркнули, что очень строгие диеты изначально эффективны, но зачастую потерянный вес возвращается обратно. Результаты исследования показывают, что диета должна быть реалистичной и быть принята как постоянная часть образа жизни.

    medicinform.net

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