Зеленый чай поможет защитить организм от старения

По мнению японских исследователей, употребление зеленого чая помогает людям старше 65 лет сохранить физическую активность, сообщает ВВС.

Ученые из Университета Тохоку провели масштабное исследование, в котором приняли добровольное участие 14 тыс. пожилых мужчин и женщин. Выяснилось, что у тех, кто привык выпивать ежедневно не менее 5 чашек зеленого чая, риск возникновения возрастных болезней снижен на треть, по сравнению с теми, кто пьет не более одной порции напитка в день, сообщили специалисты.

Эксперты напомнили, что в зеленом чае в большой концентрации содержатся антиоксиданты – соединения, способные защитить клетки от возрастных изменений.

medicinform.net