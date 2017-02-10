По мнению японских исследователей, употребление зеленого чая помогает людям старше 65 лет сохранить физическую активность, сообщает ВВС.
Ученые из Университета Тохоку провели масштабное исследование, в котором приняли добровольное участие 14 тыс. пожилых мужчин и женщин. Выяснилось, что у тех, кто привык выпивать ежедневно не менее 5 чашек зеленого чая, риск возникновения возрастных болезней снижен на треть, по сравнению с теми, кто пьет не более одной порции напитка в день, сообщили специалисты.
Эксперты напомнили, что в зеленом чае в большой концентрации содержатся антиоксиданты – соединения, способные защитить клетки от возрастных изменений.