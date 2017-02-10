  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Зеленый чай поможет защитить организм от старения
    Опубликовано: 2017-02-10 06:34:18

    По мнению японских исследователей, употребление зеленого чая помогает людям старше 65 лет сохранить физическую активность, сообщает ВВС.

    Ученые из Университета Тохоку провели масштабное исследование, в котором приняли добровольное участие 14 тыс. пожилых мужчин и женщин. Выяснилось, что у тех, кто привык выпивать ежедневно не менее 5 чашек зеленого чая, риск возникновения возрастных болезней снижен на треть, по сравнению с теми, кто пьет не более одной порции напитка в день, сообщили специалисты.

    Эксперты напомнили, что в зеленом чае в большой концентрации содержатся антиоксиданты – соединения, способные защитить клетки от возрастных изменений.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...