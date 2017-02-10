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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Какие тенденции на рынке недвижимости Киева наблюдались в январе 2017
    Опубликовано: 2017-02-10 09:45:25

    В середине месяца гривна в очередной раз показала падение, а курс американского доллара пополз вверх. Как результат, гривневая цена на покупку квартир в Киеве на вторичном рынке в середине января вернулась к показателям сентября 2016 года и составила 26 870 грн за м². Хотя уже к началу февраля этого года данный показатель снова опустился к значению 25 880 грн за м² и продолжает снижение.

    Об этом свидетельствует аналитика портала недвижимости M2bomber.com.

    Как отмечают аналитики, если же рассматривать стоимость квартир в долларовом эквиваленте, то необходимо указать тот факт, что цена жилья на вторичном рынке упала до рекордно минимальной стоимости и на данный момент составляет 956 долл. за м². То есть, только за первый месяц нового года квартиры потеряли в стоимость больше 2,5% в долларах и 2,4% в гривнах соответственно.

    На конец января в столице Украины медианная цена на однокомнатные квартиры составляла 936 500 грн (34 560 долл.), на двухкомнатные 1 488 225 грн (55 000 долл.), на трехкомнатные 1 895 500 грн (70 000 долл.).

    Самыми дорогими районами по стоимости вторичных квартир являются Печерский (43 425 грн/м²), Шевченковский (31 960 грн/м²) и Оболонский (29 035 грн/м²). Среди самых дешёвых районов столицы по цене на жильё на вторичном рынке можно отметить Деснянский (22 340 грн/м²) и Святошинский (22 435 грн/м²).

    По словам экспертов, рынок новостроек остается стабильным невзирая ни на колебания курса валют, ни на новые принятые нормы, например, рост тарифов на присоединение к электросетям с 1 февраля 2017 года.

    «Хотя много экспертов рынка прогнозировали увеличение стоимости квартир в новостройках уже в начале этого года (и продолжают это делать), по нашим данным ситуация стабильная: средняя стоимость квадратного метра в новом доме составляет 21 000 грн (778 долл.), а колебания в цене за прошедший месяц составили менее 0,2%», – отмечают в M2bomber.com.

    При этом стоимость долгосрочной аренды квартир в Киеве продолжает неспешно корректироваться с конца прошлого года. Так, за январь стоимость арендной платы понизилась почти на 3% по сравнению с декабрём 2016 года, и в среднем по городу составляет: 6 000 грн за однокомнатную квартиру, 8 000 грн за двухкомнатную, 12 500 грн за квартиру с тремя комнатами.

    Аналитики портала связывают незначительное понижение цен и с получением рекордно высоких счетов за отопление в январе за декабрь. Много арендаторов столичных квартир задумались о целесообразности оплаты и достаточно высокой аренды, и таких же «внушительных» счетов за коммунальные услуги. Тем более, повышение минимальной заработной платы в Украине с 1 января 2017 года до 3200 грн пока никаким положительным образом не отобразилось на доходах ни столичных граждан, ни остального населения Украины.

    «Поэтому много жителей нашей страны, которые приезжают в столицу заработать, согласны в данных экономических условиях или же снимать квартиры с хозяином, или же ютиться по несколько человек в комнате. Спрос на дорогие квартиры падает, и арендодатели на время отопительного сезона неохотно, но все же сбрасывают цены на аренду жилья», – говорят аналитики.

    Инф. finance.ua

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