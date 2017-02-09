Завод Рошен стал лидером по экспорту масла и сливок

Поставки молочной продукции в 2016 году упали на 9%. Какие компании экспортировали больше всего молочки на внешние рынки.

Украинские производители в 2016 году экспортировали 109,3 тыс. тонн молочной продукции, что на 9% меньше показателя 2015 года. Как сообщил аналитический департамент Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), основу экспорта в прошлом году составили молоко и сливки сгущенные (48%), масло (11%) и сыры (7%).

Экспорт сгущенного молока и сливок в 2016 году сократился по сравнению с 2015 годом на 12% — до 51,9 тыс. тонн. Больше всего этой продукции за рубеж поставили "Винницкий молочный завод "Рошен" (14% от общего объема), "Ичнянский молочно-консервный комбинат" (13%), "Транспортно-экспедиторское предприятие "Вертикаль" (10%), "Белоцерковская агропромышленная группа" (7%) и "Овручский молочно-консервный комбинат" (6%).

В то же время поставки масла за границу выросли на 2,6% и достигли 12,1 тыс. тонн. Главными двигателями экспорта этого продукта в прошлом году стали "Винницкий молочный завод "Рошен" (23% от общего объема), "Агропродэкспорт" (11%), "Доменик" (9%), "Староконстантиновский молочный завод" (6%), "Адамас" (6%).

Что касается сыров, то экспорт по этой позиции упал драматично — на 26% по сравнению с 2015 годом, составив 8,1 тыс. тонн. ТОП-5 экспортеров украинских сыров по итогам прошлого года выглядит следующим образом: "КОМО — Экспорт" (27%), дочернее предприятие "Лакталис-Украина" (16%), "Клуб Сыра" (12%), "Бель Шостка Украина" (9%), "Милкиленд-Украина" (7%).

Основными импортерами украинской молочной продукции в прошлом году были страны СНГ и отдельные азиатские страны. Рейтинг десяти крупнейших импортеров отечественной молочки выглядит так: Казахстан (16%), Молдова (13%), Туркменистан (8%), Грузия (7%), Пакистан (5%), Армения, Вьетнам и Бангладеш (по 4%), Китай и Египет (по 3%).

Инф. delo.ua