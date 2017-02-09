Джефф Сешнс стал генпрокурором США

Президент США Дональд Трамп выдвинул Сешнса на должность генпрокурора сразу после президентских выборов в ноябре 2016 года.



Сенат США в среду, 8 февраля, утвердил республиканца Джеффа Сешнса генпрокурором и главой министерства юстиции США. За его кандидатуру проголосовали 52 члена верхней палаты Конгресса, против — 47. В структуру Минюста США входят, в частности, прокуратура и ряд спецслужб, в том числе ФБР.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Сешнса на эту должность сразу после президентских выборов в ноябре 2016 года.

Сеншс — сенатор от штата Алабама, в начале карьеры он работал адвокатом. Позднее он получил должность федерального прокурора Южного округа штата Алабама, а затем генпрокурора штата.

Инф. delo.ua