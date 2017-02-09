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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Джефф Сешнс стал генпрокурором США
    Опубликовано: 2017-02-09 13:30:32

    Президент США Дональд Трамп выдвинул Сешнса на должность генпрокурора сразу после президентских выборов в ноябре 2016 года.
     
    Сенат США в среду, 8 февраля, утвердил республиканца Джеффа Сешнса генпрокурором и главой министерства юстиции США. За его кандидатуру проголосовали 52 члена верхней палаты Конгресса, против — 47. В структуру Минюста США входят, в частности, прокуратура и ряд спецслужб, в том числе ФБР.

    Президент США Дональд Трамп выдвинул Сешнса на эту должность сразу после президентских выборов в ноябре 2016 года.

    Сеншс — сенатор от штата Алабама, в начале карьеры он работал адвокатом. Позднее он получил должность федерального прокурора Южного округа штата Алабама, а затем генпрокурора штата.

    Инф. delo.ua

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